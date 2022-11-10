С изюмом и творогом. Рецепт идеальных налисников
Секрет в том, что налисники запекаются в духовке и становятся еще вкуснее благодаря румяной корочке
Налисники (или налистники)— это традиционное украинское лакомство, которое может быть как несладким – если в блинчики завернуть мясо, или грибы, или же отличным десертом – если приготовить их со сладкой начинкой. Рецепт идеальных налисников с творогом и изюмом опубликовал известный фудблогер Эдуард Насыров.
Он внес в традиционное блюдо несколько новшеств от которого оно стало еще вкуснее.
Налисники с творогом и изюмом
Ингредиенты для блинов:
- Молоко — 400 мл
- Мука — 150 гр.
- Сливочное масло – 50 гр. (его нужно будет растопить, так что можно заменить растительным маслом)
- 3 яйца
- 2 ст.л. сахара
- щепотка соли
Ингредиенты для начинки:
- Творог — 300 гр.
- 1 яйцо
- 2 ст.л. сахара/меда/альтернативы
- цедра половинки апельсина или одного лимона
- Полстакана изюма. Его нужно предварительно замочить в теплой воде
- Половинка чайной ложки ванильного экстракта
Ингредиенты для соуса:
- Жирная сметана — 300 мл
- 1 яйцо
- 2 ст.л. сахара
- ваниль
Все ингредиенты для блинов нужно подготовить заранее — они должны быть комнатной температуры. Смешайте яйца с мукой и сахаром, постепенно добавьте молоко, затем масло и соль и хорошенько перемешайте. Добавьте в жидкое тесто немного апельсиновой цедры – это придаст аромат. Готовое однородное тесто оставьте отдохнуть на 15-30 минут, а потом пожарьте блины на разогретой сковороде.
Для начинки смешайте все ингредиенты в миске. Творог можно протереть через сито, тогда начинка будет более воздушной и нежной.
Для соуса смешайте все ингредиенты.
Теперь самое сложное: в каждый блинчик заверните начинку, обычно ее требует пара столовых ложек и сверните налисник. Выложите налисники в форму застеленную пергаментом, сверху залейте их соусом.
Запекайте налисники в разогретой до 180°C духовке примерно 30-40 минут, пока верх не зарумянится. Подавать можно, как холодными, так и горячими.