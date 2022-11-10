С изюмом и творогом. Рецепт идеальных налисников

Секрет в том, что налисники запекаются в духовке и становятся еще вкуснее благодаря румяной корочке

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Налисники (или налистники)— это традиционное украинское лакомство, которое может быть как несладким – если в блинчики завернуть мясо, или грибы, или же отличным десертом – если приготовить их со сладкой начинкой. Рецепт идеальных налисников с творогом и изюмом опубликовал известный фудблогер Эдуард Насыров.

Он внес в традиционное блюдо несколько новшеств от которого оно стало еще вкуснее.

Налисники с творогом и изюмом

Ингредиенты для блинов:

Молоко — 400 мл

Мука — 150 гр.

Сливочное масло – 50 гр. (его нужно будет растопить, так что можно заменить растительным маслом)

3 яйца

2 ст.л. сахара

щепотка соли

Ингредиенты для начинки:

Творог — 300 гр.

1 яйцо

2 ст.л. сахара/меда/альтернативы

цедра половинки апельсина или одного лимона

Полстакана изюма. Его нужно предварительно замочить в теплой воде

Половинка чайной ложки ванильного экстракта

Ингредиенты для соуса:

Жирная сметана — 300 мл

1 яйцо

2 ст.л. сахара

ваниль

Все ингредиенты для блинов нужно подготовить заранее — они должны быть комнатной температуры. Смешайте яйца с мукой и сахаром, постепенно добавьте молоко, затем масло и соль и хорошенько перемешайте. Добавьте в жидкое тесто немного апельсиновой цедры – это придаст аромат. Готовое однородное тесто оставьте отдохнуть на 15-30 минут, а потом пожарьте блины на разогретой сковороде.

Для начинки смешайте все ингредиенты в миске. Творог можно протереть через сито, тогда начинка будет более воздушной и нежной.

Для соуса смешайте все ингредиенты.

Теперь самое сложное: в каждый блинчик заверните начинку, обычно ее требует пара столовых ложек и сверните налисник. Выложите налисники в форму застеленную пергаментом, сверху залейте их соусом.

Запекайте налисники в разогретой до 180°C духовке примерно 30-40 минут, пока верх не зарумянится. Подавать можно, как холодными, так и горячими.