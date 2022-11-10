З родзинками та сиром. Рецепт ідеальних налисників

Секрет у тому, що налисники запікаються в духовці та стають ще смачнішими завдяки рум'яній скоринці.

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Налисники — це традиційні українські ласощі, які можуть бути як несолодкі — якщо в млинці загорнути м'ясо чи гриби, або ж відмінним десертом — якщо приготувати їх із солодкою начинкою. Рецепт ідеальних налисників із сиром і родзинками опублікував відомий фудблогер Едуард Насиров.

Він вніс у традиційну страву кілька нововведень, від якої вона стала ще смачнішою.

Налисники із сиром і родзинками

Інгредієнти для млинців:

молоко — 400 мл;

борошно — 150 г;

вершкове масло — 50 г (його потрібно буде розтопити, тож можна замінити олією);

3 яйця;

2 ст. цукру;

дрібка солі.

Інгредієнти для начинки:

сир — 300 г;

1 яйце;

2 ст. цукру/меду/альтернативи;

цедра половинки апельсина або одного лимона;

півсклянки родзинок. Їх потрібно попередньо замочити в теплій воді;

половинка чайної ложки ванільного екстракту.

Інгредієнти для соусу:

жирна сметана — 300 мл;

1 яйце;

2 ст. цукру;

ваніль.

Усі інгредієнти для млинців потрібно підготувати заздалегідь — вони мають бути кімнатної температури. Змішайте яйця з борошном і цукром, поступово додайте молоко, потім олію та сіль і добре перемішайте. Додайте в рідке тісто трохи апельсинової цедри — це надасть аромату. Готове однорідне тісто залиште відпочити на 15-30 хвилин, а потім посмажте млинці на розігрітій сковороді.

Для начинки змішайте усі інгредієнти в мисці. Сир можна протерти через сито, тоді начинка буде повітрянішою і ніжнішою.

Для соусу змішайте усі інгредієнти.

Тепер найскладніше: у кожен млинець загорніть начинку, зазвичай треба кілька столових ложок і замотайте налисник. Викладіть налисники у форму застелену пергаментом, зверху залийте їх соусом.

Запікайте налисники в розігрітій до 180°C духовці приблизно 30-40 хвилин, поки верх не зарум'яниться. Подавати можна як холодними, так і гарячими.