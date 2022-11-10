З родзинками та сиром. Рецепт ідеальних налисників
Секрет у тому, що налисники запікаються в духовці та стають ще смачнішими завдяки рум'яній скоринці.
Налисники — це традиційні українські ласощі, які можуть бути як несолодкі — якщо в млинці загорнути м'ясо чи гриби, або ж відмінним десертом — якщо приготувати їх із солодкою начинкою. Рецепт ідеальних налисників із сиром і родзинками опублікував відомий фудблогер Едуард Насиров.
Він вніс у традиційну страву кілька нововведень, від якої вона стала ще смачнішою.
Налисники із сиром і родзинками
Інгредієнти для млинців:
- молоко — 400 мл;
- борошно — 150 г;
- вершкове масло — 50 г (його потрібно буде розтопити, тож можна замінити олією);
- 3 яйця;
- 2 ст. цукру;
- дрібка солі.
Інгредієнти для начинки:
- сир — 300 г;
- 1 яйце;
- 2 ст. цукру/меду/альтернативи;
- цедра половинки апельсина або одного лимона;
- півсклянки родзинок. Їх потрібно попередньо замочити в теплій воді;
- половинка чайної ложки ванільного екстракту.
Інгредієнти для соусу:
- жирна сметана — 300 мл;
- 1 яйце;
- 2 ст. цукру;
- ваніль.
Усі інгредієнти для млинців потрібно підготувати заздалегідь — вони мають бути кімнатної температури. Змішайте яйця з борошном і цукром, поступово додайте молоко, потім олію та сіль і добре перемішайте. Додайте в рідке тісто трохи апельсинової цедри — це надасть аромату. Готове однорідне тісто залиште відпочити на 15-30 хвилин, а потім посмажте млинці на розігрітій сковороді.
Для начинки змішайте усі інгредієнти в мисці. Сир можна протерти через сито, тоді начинка буде повітрянішою і ніжнішою.
Для соусу змішайте усі інгредієнти.
Тепер найскладніше: у кожен млинець загорніть начинку, зазвичай треба кілька столових ложок і замотайте налисник. Викладіть налисники у форму застелену пергаментом, зверху залийте їх соусом.
Запікайте налисники в розігрітій до 180°C духовці приблизно 30-40 хвилин, поки верх не зарум'яниться. Подавати можна як холодними, так і гарячими.