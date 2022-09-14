Королівський десерт. Рецепт ароматного яблучного крамбла
Британські домогосподарки вигадали рецепт цього десерту за часів Другої світової війни.
Яблучний крамбл — це хрумкий і ароматний британський десерт, історія появи якого сягає корінням за часів Другої світової війни. Через катастрофічний брак продуктів у той період раціон сімей був дуже мізерним, проте домогосподарки, як і раніше, хотіли радувати своїх дітей чимось смачним. Неймовірним успіхом було дістати борошно та цукор. І коли це вдавалося, господині готували простий десерт із яблук, присипаних крихтою із залишків борошна, цукру та маргарину. Частування згодом стали називати cruble (крамбл), що в перекладі з англійської означає "крихта".
Коли війна завершилася, яблучний крамбл став неймовірно популярним. Продуктовий достаток повоєнних років вніс корективи в початковий рецепт десерту. У крихту почали додавати олію, коричневий цукор, волоські горіхи та плоди пекана. А як солодку начинку стали використовувати ягоди та фрукти, а також кульку ванільного морозива.
Пропонуємо цей смачний десерт.
Для яблучного крамбла нам знадобиться:
- Яблука середні — 4 шт.
- Білий цукор — 1/4 склянки
- Лимон — 1 шт.
- Борошно — 1 склянка
- Мелена кориця — 1 ч. л
- Волоські горіхи або пекан (грубо порізані ножем) — 1 склянка
- Вівсяні пластівці — 1 склянка
- Коричневий цукор — 1/2 склянки
- Вершкове масло — 8 ст. л (або 1 пачка)
- Сіль до смаку
- Кулька ванільного морозива для подачі — за бажанням
Покроковий рецепт:
- Дістаємо з холодильника вершкове масло, щоб воно розм'якло.
- За цей час очищаємо яблука від шкірки, вирізаємо серцевину, нарізаємо їх невеликими скибочками та відкладаємо в окрему миску
- Посипаємо яблука цукром, двома ложками борошна, половиною ложки меленої кориці. Додаємо видавлений лимонний сік і добре перемішуємо.
- Перекладаємо начинку в змащену маслом форму для випічки.
- Розігріваємо духовку до 210 градусів.
- У цей час змішуємо в окремій великій мисці горіхи, залишене борошно і корицю, вівсяні пластівці, коричневий цукор і сіль.
- Акуратно додаємо до суміші шматочки вершкового масла. Перетираємо їх з іншими інгредієнтами доти, доки сформуються великі крихти.
- Посипаємо крихтами начинку рівномірним шаром.
- Відправляємо крамбл у духовку на 45 хвилин.
- Перед подачею десерт охолоджуємо десерт. Прикрашаємо кулькою ванільного морозива.
Смачного!
Фокус раніше писав про те, як приготувати улюблений десерт італійок — солодкі трубочки каннолі із вершковим сиром.