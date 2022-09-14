Королівський десерт. Рецепт ароматного яблучного крамбла

Британські домогосподарки вигадали рецепт цього десерту за часів Другої світової війни.

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Яблучний крамбл — це хрумкий і ароматний британський десерт, історія появи якого сягає корінням за часів Другої світової війни. Через катастрофічний брак продуктів у той період раціон сімей був дуже мізерним, проте домогосподарки, як і раніше, хотіли радувати своїх дітей чимось смачним. Неймовірним успіхом було дістати борошно та цукор. І коли це вдавалося, господині готували простий десерт із яблук, присипаних крихтою із залишків борошна, цукру та маргарину. Частування згодом стали називати cruble (крамбл), що в перекладі з англійської означає "крихта".

Коли війна завершилася, яблучний крамбл став неймовірно популярним. Продуктовий достаток повоєнних років вніс корективи в початковий рецепт десерту. У крихту почали додавати олію, коричневий цукор, волоські горіхи та плоди пекана. А як солодку начинку стали використовувати ягоди та фрукти, а також кульку ванільного морозива.

Пропонуємо цей смачний десерт.

Для яблучного крамбла нам знадобиться:

Яблука середні — 4 шт.

Білий цукор — 1/4 склянки

Лимон — 1 шт.

Борошно — 1 склянка

Мелена кориця — 1 ч. л

Волоські горіхи або пекан (грубо порізані ножем) — 1 склянка

Вівсяні пластівці — 1 склянка

Коричневий цукор — 1/2 склянки

Вершкове масло — 8 ст. л (або 1 пачка)

Сіль до смаку

Кулька ванільного морозива для подачі — за бажанням

Покроковий рецепт:

Дістаємо з холодильника вершкове масло, щоб воно розм'якло.

За цей час очищаємо яблука від шкірки, вирізаємо серцевину, нарізаємо їх невеликими скибочками та відкладаємо в окрему миску

Посипаємо яблука цукром, двома ложками борошна, половиною ложки меленої кориці. Додаємо видавлений лимонний сік і добре перемішуємо.

Перекладаємо начинку в змащену маслом форму для випічки.

Розігріваємо духовку до 210 градусів.

У цей час змішуємо в окремій великій мисці горіхи, залишене борошно і корицю, вівсяні пластівці, коричневий цукор і сіль.

Акуратно додаємо до суміші шматочки вершкового масла. Перетираємо їх з іншими інгредієнтами доти, доки сформуються великі крихти.

Посипаємо крихтами начинку рівномірним шаром.

Відправляємо крамбл у духовку на 45 хвилин.

Перед подачею десерт охолоджуємо десерт. Прикрашаємо кулькою ванільного морозива.

Смачного!

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