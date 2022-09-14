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Стиль життя

Королівський десерт. Рецепт ароматного яблучного крамбла

крамбл, десерт
Фото: Instagram | Яблучний крамбл подають із кулькою ванільного морозива

Британські домогосподарки вигадали рецепт цього десерту за часів Другої світової війни.

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Яблучний крамбл — це хрумкий і ароматний британський десерт, історія появи якого сягає корінням за часів Другої світової війни. Через катастрофічний брак продуктів у той період раціон сімей був дуже мізерним, проте домогосподарки, як і раніше, хотіли радувати своїх дітей чимось смачним. Неймовірним успіхом було дістати борошно та цукор. І коли це вдавалося, господині готували простий десерт із яблук, присипаних крихтою із залишків борошна, цукру та маргарину. Частування згодом стали називати cruble (крамбл), що в перекладі з англійської означає "крихта".

Коли війна завершилася, яблучний крамбл став неймовірно популярним. Продуктовий достаток повоєнних років вніс корективи в початковий рецепт десерту. У крихту почали додавати олію, коричневий цукор, волоські горіхи та плоди пекана. А як солодку начинку стали використовувати ягоди та фрукти, а також кульку ванільного морозива.

Пропонуємо цей смачний десерт.

Для яблучного крамбла нам знадобиться:

  • Яблука середні — 4 шт.
  • Білий цукор — 1/4 склянки
  • Лимон — 1 шт.
  • Борошно — 1 склянка
  • Мелена кориця — 1 ч. л
  • Волоські горіхи або пекан (грубо порізані ножем) — 1 склянка
  • Вівсяні пластівці — 1 склянка
  • Коричневий цукор — 1/2 склянки
  • Вершкове масло — 8 ст. л (або 1 пачка)
  • Сіль до смаку
  • Кулька ванільного морозива для подачі — за бажанням

Покроковий рецепт:

  • Дістаємо з холодильника вершкове масло, щоб воно розм'якло.
  • За цей час очищаємо яблука від шкірки, вирізаємо серцевину, нарізаємо їх невеликими скибочками та відкладаємо в окрему миску
  • Посипаємо яблука цукром, двома ложками борошна, половиною ложки меленої кориці. Додаємо видавлений лимонний сік і добре перемішуємо.
  • Перекладаємо начинку в змащену маслом форму для випічки.
  • Розігріваємо духовку до 210 градусів.
  • У цей час змішуємо в окремій великій мисці горіхи, залишене борошно і корицю, вівсяні пластівці, коричневий цукор і сіль.
  • Акуратно додаємо до суміші шматочки вершкового масла. Перетираємо їх з іншими інгредієнтами доти, доки сформуються великі крихти.
  • Посипаємо крихтами начинку рівномірним шаром.
  • Відправляємо крамбл у духовку на 45 хвилин.
  • Перед подачею десерт охолоджуємо десерт. Прикрашаємо кулькою ванільного морозива.

Смачного!

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