Улюблений десерт італійок. Рецепт трубочок каннолі по-сицилійськи

Готуємо солодкі трубочки з кремом рікотта з шоколадною крихтою, цукатами та фісташками.

Пропонуємо насолодитися одним із найпопулярніших італійських десертів — трубочками каноллі з найніжнішим кремом із сиру рікотта. Для приготування знадобиться приблизно півтори години, але результат вас неодмінно порадує.

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Інгредієнти

Для тіста:

борошно — 160 г;

цукрова пудра – 1 ст. л.;

кориця – 1 ч. л.;

вершкове масло — 40 г;

вино біле – 3 ст. л.

Для начинки:

рікотта — 300 г;

цукор (або цукрова пудра) – 100 г;

вершки жирністю 30% — 100 г;

цукати — за смаком.

Рекомендації:

Для склеювання каноллі можна використовувати воду або яєчні білки

Для обсмажування трубочок знадобиться 5 ст. л. олії

Для прикраси візьміть шоколадну стружку, фісташки та цукрову пудру.

Покроковий рецепт:

Замішуємо тісто. Для цього в окрему миску просіюємо борошно, додаємо цукрову пудру та мелену корицю. За бажанням, трубочки можна зробити шоколадними — достатньо замінити 2 ч. л. муки на таку ж кількість какао порошку.

Додаємо до борошняної суміші шматочки холодного вершкового масла та швидкими рухами розтираємо масло з борошном до стану дрібної крихти.

Додаємо вино та швидко перемішуємо тісто до однорідності.

Готове тісто загортаємо у харчову плівку та відправляємо в холодильник на 45-60 хвилин.

Готуємо начинку. Збиваємо рікотту з цукром або цукровою пудрою, поки сир не перетвориться на пишну та легку масу.

Переливаємо холодні вершки в окрему ємність і збиваємо до одержання щільного крему. Після чого вводимо збиті вершки в рікотту із цукром.

Акуратно перемішуємо, у нас має вийти легкий і ніжний крем.

Наприкінці вводимо в крем дрібно рубані цукати, подрібнені фісташки або шоколадну крихту.

Дістаємо тісто з холодильника і дуже тонко розкочуємо завтовшки приблизно 1-2 мм.

За допомогою кільця діаметром 7-8 см вирізаємо з тіста кола.

Вирізані кружечки тіста обертаємо навколо металевих трубочок. У місці стику змащуємо один край тіста яєчним білком (або водою) та накриваємо другим кінцем.

У глибокому сотейнику розігріваємо до 180 градусів олію

У гарячу олію опускаємо наші трубочки та обсмажуємо протягом 30 секунд до золотистого кольору.

Готові трубочки викладаємо на паперові рушники та залишаємо охолоджуватися. Коли трубочки досить охолонуть, знімаємо їх із металевих формочок.

Охолоджений крем перекладаємо в кондитерський мішок із фігурною або круглою насадкою.

Повністю охолоджені трубочки наповнюємо кремом.

Прикрашаємо трубочки дрібно рубаними фісташками, шоколадною крихтою або цукатами. Також перед подачею канолі можна присипати цукровою пудрою.

Смачного!

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