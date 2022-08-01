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Улюблений десерт італійок. Рецепт трубочок каннолі по-сицилійськи

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Трубочки, десерт, каноллі
Фото: Getty Images | Рецепт трубочок каннолі з ніжним кремом і фісташками

Готуємо солодкі трубочки з кремом рікотта з шоколадною крихтою, цукатами та фісташками.

Пропонуємо насолодитися одним із найпопулярніших італійських десертів — трубочками каноллі з найніжнішим кремом із сиру рікотта. Для приготування знадобиться приблизно півтори години, але результат вас неодмінно порадує.

Інгредієнти

Для тіста:

  • борошно — 160 г;
  • цукрова пудра – 1 ст. л.;
  • кориця – 1 ч. л.;
  • вершкове масло — 40 г;
  • вино біле – 3 ст. л.

Для начинки:

  • рікотта — 300 г;
  • цукор (або цукрова пудра) – 100 г;
  • вершки жирністю 30% — 100 г;
  • цукати — за смаком.

Рекомендації:

  • Для склеювання каноллі можна використовувати воду або яєчні білки
  • Для обсмажування трубочок знадобиться 5 ст. л. олії
  • Для прикраси візьміть шоколадну стружку, фісташки та цукрову пудру.

Покроковий рецепт:

  • Замішуємо тісто. Для цього в окрему миску просіюємо борошно, додаємо цукрову пудру та мелену корицю. За бажанням, трубочки можна зробити шоколадними — достатньо замінити 2 ч. л. муки на таку ж кількість какао порошку.
  • Додаємо до борошняної суміші шматочки холодного вершкового масла та швидкими рухами розтираємо масло з борошном до стану дрібної крихти.
  • Додаємо вино та швидко перемішуємо тісто до однорідності.
  • Готове тісто загортаємо у харчову плівку та відправляємо в холодильник на 45-60 хвилин.
  • Готуємо начинку. Збиваємо рікотту з цукром або цукровою пудрою, поки сир не перетвориться на пишну та легку масу.
  • Переливаємо холодні вершки в окрему ємність і збиваємо до одержання щільного крему. Після чого вводимо збиті вершки в рікотту із цукром.
  • Акуратно перемішуємо, у нас має вийти легкий і ніжний крем.
  • Наприкінці вводимо в крем дрібно рубані цукати, подрібнені фісташки або шоколадну крихту.
  • Дістаємо тісто з холодильника і дуже тонко розкочуємо завтовшки приблизно 1-2 мм.
  • За допомогою кільця діаметром 7-8 см вирізаємо з тіста кола.
  • Вирізані кружечки тіста обертаємо навколо металевих трубочок. У місці стику змащуємо один край тіста яєчним білком (або водою) та накриваємо другим кінцем.
  • У глибокому сотейнику розігріваємо до 180 градусів олію
  • У гарячу олію опускаємо наші трубочки та обсмажуємо протягом 30 секунд до золотистого кольору.
  • Готові трубочки викладаємо на паперові рушники та залишаємо охолоджуватися. Коли трубочки досить охолонуть, знімаємо їх із металевих формочок.
  • Охолоджений крем перекладаємо в кондитерський мішок із фігурною або круглою насадкою.
  • Повністю охолоджені трубочки наповнюємо кремом.
  • Прикрашаємо трубочки дрібно рубаними фісташками, шоколадною крихтою або цукатами. Також перед подачею канолі можна присипати цукровою пудрою.
  • Смачного!

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