Стиль життя
Улюблений десерт італійок. Рецепт трубочок каннолі по-сицилійськи
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Готуємо солодкі трубочки з кремом рікотта з шоколадною крихтою, цукатами та фісташками.
Пропонуємо насолодитися одним із найпопулярніших італійських десертів — трубочками каноллі з найніжнішим кремом із сиру рікотта. Для приготування знадобиться приблизно півтори години, але результат вас неодмінно порадує.
Інгредієнти
Для тіста:
- борошно — 160 г;
- цукрова пудра – 1 ст. л.;
- кориця – 1 ч. л.;
- вершкове масло — 40 г;
- вино біле – 3 ст. л.
Для начинки:
- рікотта — 300 г;
- цукор (або цукрова пудра) – 100 г;
- вершки жирністю 30% — 100 г;
- цукати — за смаком.
Рекомендації:
- Для склеювання каноллі можна використовувати воду або яєчні білки
- Для обсмажування трубочок знадобиться 5 ст. л. олії
- Для прикраси візьміть шоколадну стружку, фісташки та цукрову пудру.
Покроковий рецепт:
- Замішуємо тісто. Для цього в окрему миску просіюємо борошно, додаємо цукрову пудру та мелену корицю. За бажанням, трубочки можна зробити шоколадними — достатньо замінити 2 ч. л. муки на таку ж кількість какао порошку.
- Додаємо до борошняної суміші шматочки холодного вершкового масла та швидкими рухами розтираємо масло з борошном до стану дрібної крихти.
- Додаємо вино та швидко перемішуємо тісто до однорідності.
- Готове тісто загортаємо у харчову плівку та відправляємо в холодильник на 45-60 хвилин.
- Готуємо начинку. Збиваємо рікотту з цукром або цукровою пудрою, поки сир не перетвориться на пишну та легку масу.
- Переливаємо холодні вершки в окрему ємність і збиваємо до одержання щільного крему. Після чого вводимо збиті вершки в рікотту із цукром.
- Акуратно перемішуємо, у нас має вийти легкий і ніжний крем.
- Наприкінці вводимо в крем дрібно рубані цукати, подрібнені фісташки або шоколадну крихту.
- Дістаємо тісто з холодильника і дуже тонко розкочуємо завтовшки приблизно 1-2 мм.
- За допомогою кільця діаметром 7-8 см вирізаємо з тіста кола.
- Вирізані кружечки тіста обертаємо навколо металевих трубочок. У місці стику змащуємо один край тіста яєчним білком (або водою) та накриваємо другим кінцем.
- У глибокому сотейнику розігріваємо до 180 градусів олію
- У гарячу олію опускаємо наші трубочки та обсмажуємо протягом 30 секунд до золотистого кольору.
- Готові трубочки викладаємо на паперові рушники та залишаємо охолоджуватися. Коли трубочки досить охолонуть, знімаємо їх із металевих формочок.
- Охолоджений крем перекладаємо в кондитерський мішок із фігурною або круглою насадкою.
- Повністю охолоджені трубочки наповнюємо кремом.
- Прикрашаємо трубочки дрібно рубаними фісташками, шоколадною крихтою або цукатами. Також перед подачею канолі можна присипати цукровою пудрою.
- Смачного!
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