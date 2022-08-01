Любимый десерт итальянок. Рецепт трубочек канноли по-сицилийски

Готовим сладкие трубочки с кремом рикотта с шоколадной крошкой, цукатами и фисташками.

Предлагаем насладиться одним из самых популярных итальянских десертов — трубочками канолли с нежнейшим кремом из сыра рикотта. Для приготовления понадобиться около полутора часа, однако результат вас непременно порадует.

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Ингредиенты

Для теста:

Мука — 160 гр

Сахарная пудра — 1 ст.л.

Корица — 1 ч.л.

Сливочное масло — 40 гр

Вино белое — 3 ст.л.

Для начинки:

Рикотта — 300 гр

Сахар (или сахарная пудра) — 100 гр

Сливки жирностью 30% — 100 гр

Цукаты — по вкусу

Рекомендации:

Для склеивания канолли можно использовать воду или яичные белки

Для обжаривания трубочек понадобиться 5 ст.л растительного масла

Для украшения возьмите шоколадную стружку, фисташки, а также сахарную пудру

Пошаговый рецепт:

Замешиваем тесто. Для этого в отдельную миску просеиваем муку, добавляем сахарную пудру и молотую корицу. По желанию, трубочки можно сделать шоколадными — достаточно заменить 2 ч. л. муки на такое же количество какао порошка.

Добавляем к мучной смеси кусочки холодного сливочного масла и быстрыми движениями растираем масло с мукой до состояния мелкой крошки.

Добавляем вино и быстро перемешиваем тесто до однородности.

Готовое тесто заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 45-60 минут.

Готовим начинку. Взбиваем рикотту с сахаром или сахарной пудрой, пока сыр не превратиться в пышную и легкую массу.

Переливаем холодные сливки в отдельную емкость и взбиваем до получения плотного крема. После чего вводим взбитые сливки в рикотту с сахаром.

Аккуратно перемешиваем, у нас должен получиться легкий и нежный крем.

В самом конце вводим в крем мелко рубленные цукаты, измельченные фисташки или шоколадную крошку.

Достаем тесто из холодильника и очень тонко раскатываем толщиной около 1-2 мм.

С помощью кольца диаметром 7-8 см вырезаем из теста круги.

Вырезанные кружки теста оборачиваем вокруг металлических трубочек. В месте стыка смазываем один край теста яичным белком (или водой) и накрываем вторым концом.

В глубоком сотейнике разогреваем до 180 градусов растительное масло

В горячее масло опускаем наши трубочки и обжариваем в течение 30 секунд до золотистого цвета.

Готовые трубочки выкладываем на бумажные полотенца и оставляем остывать. Когда трубочки достаточно остынут, снимаем их с металлических формочек.

Охлажденный крем перекладываем в кондитерский мешок с фигурной или круглой насадкой.

Полностью остывшие трубочки наполняем кремом.

Украшаем трубочки мелко рубленными фисташками, шоколадной крошкой или цукатами. Также перед подачей канноли можно присыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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