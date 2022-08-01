Стиль жизни
Любимый десерт итальянок. Рецепт трубочек канноли по-сицилийски
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Готовим сладкие трубочки с кремом рикотта с шоколадной крошкой, цукатами и фисташками.
Предлагаем насладиться одним из самых популярных итальянских десертов — трубочками канолли с нежнейшим кремом из сыра рикотта. Для приготовления понадобиться около полутора часа, однако результат вас непременно порадует.
Ингредиенты
Для теста:
- Мука — 160 гр
- Сахарная пудра — 1 ст.л.
- Корица — 1 ч.л.
- Сливочное масло — 40 гр
- Вино белое — 3 ст.л.
Для начинки:
- Рикотта — 300 гр
- Сахар (или сахарная пудра) — 100 гр
- Сливки жирностью 30% — 100 гр
- Цукаты — по вкусу
Рекомендации:
- Для склеивания канолли можно использовать воду или яичные белки
- Для обжаривания трубочек понадобиться 5 ст.л растительного масла
- Для украшения возьмите шоколадную стружку, фисташки, а также сахарную пудру
Пошаговый рецепт:
- Замешиваем тесто. Для этого в отдельную миску просеиваем муку, добавляем сахарную пудру и молотую корицу. По желанию, трубочки можно сделать шоколадными — достаточно заменить 2 ч. л. муки на такое же количество какао порошка.
- Добавляем к мучной смеси кусочки холодного сливочного масла и быстрыми движениями растираем масло с мукой до состояния мелкой крошки.
- Добавляем вино и быстро перемешиваем тесто до однородности.
- Готовое тесто заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 45-60 минут.
- Готовим начинку. Взбиваем рикотту с сахаром или сахарной пудрой, пока сыр не превратиться в пышную и легкую массу.
- Переливаем холодные сливки в отдельную емкость и взбиваем до получения плотного крема. После чего вводим взбитые сливки в рикотту с сахаром.
- Аккуратно перемешиваем, у нас должен получиться легкий и нежный крем.
- В самом конце вводим в крем мелко рубленные цукаты, измельченные фисташки или шоколадную крошку.
- Достаем тесто из холодильника и очень тонко раскатываем толщиной около 1-2 мм.
- С помощью кольца диаметром 7-8 см вырезаем из теста круги.
- Вырезанные кружки теста оборачиваем вокруг металлических трубочек. В месте стыка смазываем один край теста яичным белком (или водой) и накрываем вторым концом.
- В глубоком сотейнике разогреваем до 180 градусов растительное масло
- В горячее масло опускаем наши трубочки и обжариваем в течение 30 секунд до золотистого цвета.
- Готовые трубочки выкладываем на бумажные полотенца и оставляем остывать. Когда трубочки достаточно остынут, снимаем их с металлических формочек.
- Охлажденный крем перекладываем в кондитерский мешок с фигурной или круглой насадкой.
- Полностью остывшие трубочки наполняем кремом.
- Украшаем трубочки мелко рубленными фисташками, шоколадной крошкой или цукатами. Также перед подачей канноли можно присыпать сахарной пудрой.
- Приятного аппетита!
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