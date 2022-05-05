Тонкие и вкусные. Как приготовить идеальные блины

Их можно есть без начинки, а можно сделать налисники с начинкой

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Нет ничего лучше на завтрак, чем оладьи, панкейки, или тонкие блинчки. Но если оладьи обычно у всех получаются с первого раза, то насчет блинов даже придумали поговорку "первый блин комом". Впрочем, шеф-повар Владимир Ярославский, судья проекта "МастерШеф Украина" и один из лучших поваров Украины, опубликовал рецепт, благодаря которому блины получаются идеальными.

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Их можно есть просто с маслом, джемом, или даже икрой, но можно завернуть в них начинку, сделав налисники – национальное украинское блюдо. Это заберет немного больше времени, но результат будет вкусным.

Тонкие блины

Ингредиенты:

500 г молока;

190 г муки;

35 г сахара;

Одно яйцо;

Щепотка соли;

25 г растительного масла;

25 г сливочного масла.

Смешать половину молока с яйцом, сахаром, солью и мукой. Перемешивать лучше венчиком. По консистенции оно должно напоминать густую сметану. После – добавить остальное молоко.

Отдельно растопить сливочное масло с растительным, чтобы было теплым, и добавить в тесто. Перемешиваем венчиком еще раз – и тесто готово.

Делается это для того, что сковорода смазывалась уже самим тестом, а оно получилось однородным и не пригорало на краях.

Жарить блинчики надо на среднем огне на специальной сковороде. Но если ее нет – то подойдет и обычная. Блинчики уже можно есть, припылив сахарной пудрой и со свежими ягодами, или фруктами, или же с джемом, или вареньем, но ограничивать себя не стоит: блины хороши со всем.

Ингредиенты для рыбной начинки:

Можно приготовить классическую мясную: приперчив ее, посолив и добавив мелко порезанный жареный лук. Но шеф рекомендует рыбную. Это более оригинально.

500 г минтая;

150 г лука;

200 г шампиньонов;

100−150 г сливок;

Соль, перец и немного муки;

Растительное масло.

Рыбу размораживаем. Мелко нарезаем лук, обжариваем на растительном масле, добавляем шампиньоны. Добавляем порезанную кубиком рыбу: важно удалить косточки и лучше это делать пинцетом. Немного протушиваем, добавляем соус из обжаренной муки с маслом, перец, соль и сливки. Начинка должны быть густоватой, чтобы не разливалась внутри блинчика. Налисники кладем в смазанную маслом форму. Поверх блинов можно добавить масла и сливок и запечь в духовке до румяности.