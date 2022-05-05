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Тонкі та смачні. Як приготувати ідеальні млинці?

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Фото: Соцмережі

Їх можна їсти без начинки, а можна зробити налисники з начинкою.

Немає нічого кращого на сніданок, ніж оладки, панкейки, або тонкі млинці. Але якщо оладки зазвичай у всіх виходять з першого разу, то щодо млинців навіть вигадали приказку "перший млинець нанівець". Утім, шеф-кухар Володимир Ярославський, суддя проєкту "МастерШеф Україна" й один із найкращих кухарів України, опублікував рецепт, завдяки якому млинці виходять ідеальними.

Їх можна їсти просто з маслом, джемом, або навіть ікрою, але можна загорнути у них начинку, зробивши налисники — національну українську страву. Це забере трохи більше часу, але результат буде смачним.

Тонкі млинці

Інгредієнти:

  • 500 г молока;
  • 190 г борошна;
  • 35 г цукру;
  • одне яйце;
  • дрібка солі;
  • 25 г рослинної олії;
  • 25 г вершкового масла.

Змішати половину молока з яйцем, цукром, сіллю і борошном. Перемішувати краще вінчиком. За консистенцією воно має нагадувати густу сметану. Після — додати решту молока.

Окремо розтопити вершкове масло з рослинним, щоб було теплим, і додати в тісто. Перемішуємо вінчиком ще раз — і тісто готове.

Робиться це для того, що сковорода змащувалась уже самим тістом, а воно вийшло однорідним і не пригорало на краях.

Смажити млинці треба на середньому вогні на спеціальній сковороді. Але якщо її немає — то підійде й звичайна. Млинці вже можна їсти, посипавши цукровою пудрою і зі свіжими ягодами, або фруктами, або ж із джемом, або варенням, але обмежувати себе не варто: млинці хороші з усім.

Інгредієнти для рибної начинки:

Можна приготувати класичну м'ясну: приперчивши її, посоливши і додавши дрібно порізану смажену цибулю. Але шеф радить рибну. Це оригінальніше.

  • 500 г минтая;
  • 150 г цибулі;
  • 200 г печериць;
  • 100-150 г вершків;
  • сіль, перець та трохи борошна;
  • рослинна олія.

Рибу розморожуємо. Дрібно нарізаємо цибулю, обсмажуємо на олії, додаємо печериці. Додаємо порізану кубиком рибу: важливо видалити кісточки і краще це робити пінцетом. Трохи протушковуємо, додаємо соус з обсмаженого борошна з олією, перець, сіль та вершки. Начинка повинна бути густуватою, щоб не розливалася всередині млинця. Налисники кладемо у змащену олією форму. Поверх млинців можна додати олії та вершків і запекти в духовці до рум'яності.