Королевский десерт. Рецепт ароматного яблочного крамбла

Британские домохозяйки придумали рецепт этого десерта во времена Второй мировой войны.

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Яблочный крамбл — это хрустящий и ароматный британский десерт, история появления которого уходит корнями во времена Второй мировой войны. Из-за катастрофической нехватки продуктов в тот период рацион семей был очень скудным, однако домохозяйки по-прежнему хотели радовать своих детей чем-то вкусным. Невероятной удачей было достать муку и сахар. И когда это удавалось, хозяйки готовили простой десерт из яблок, присыпанных крошкой из остатков муки, сахара и маргарина. Угощение впоследствии стали называть cruble (крамбл), что в переводе с английского означает "крошка".

Когда война завершилась, яблочный крамбл стал невероятно популярным. Продуктовое изобилие послевоенных лет внесло коррективы в первоначальный рецепт десерта. В крошку начали добавлять масло, коричневый сахар, грецкие орехи и плоды пекана. А в качестве сладкой начинки стали использовать ягоды и фрукты, а также шарик ванильного мороженого.

Предлагаем приготовить этот вкусный десерт.

Для яблочного крамбла нам понадобится:

Яблоки средние — 4 шт.

Белый сахар — 1/4 стакана

Лимон — 1 шт.

Мука — 1 стакан

Молотая корица — 1 ч.л.

Грецкие орехи или пекан (крупно порубленные ножом) — 1 стакан

Овсяные хлопья — 1 стакан

Коричневый сахар — 1/2 стакана

Сливочное масло — 8 ст.л. (или 1 пачка)

Соль — по вкусу

Шарик ванильного мороженого для подачи — по желанию

Пошаговый рецепт:

Достаем из холодильника сливочное масло, чтобы оно размякло.

В это время очищаем яблоки от кожуры, вырезаем сердцевину, нарезаем их небольшими ломтиками и откладываем в отдельную миску

Посыпаем яблоки сахаром, двумя ложками муки, половиной ложки молотой корицы. Добавляем выдавленный сок лимона и хорошо перемешиваем.

Перекладываем начинку в смазанную маслом форму для выпечки.

Разогреваем духовку до 210 градусов.

В это время смешиваем в отдельной большой миске орехи, оставшуюся муку и корицу, овсяные хлопья, коричневый сахар и соль.

Аккуратно добавляем в смесь кусочки сливочного масла. Перетираем их с другими ингредиентами до тех пор, пока сформируются крупные крошки.

Посыпаем крошками начинку равномерным слоем.

Отправляем крамбл в духовку на 45 минут.

Перед подачей десерт охлаждаем десерт. Украшаем шариком ванильного мороженого.

Приятного аппетита!

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