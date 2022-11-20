Если лень возиться с тестом. Рецепт печеных яблок с орехами и сухофруктами
Яблочные пироги – самый осенний десерт из возможных, но иногда заводить тесто лень, и тогда можно просто запечь яблоки в духовке.
Печеные яблоки – это простой и диетический рецепт осеннего десерта. Тем более, что их можно запекать с чем угодно, даже с творогом и своими любимыми сухофруктами, или цукатами.
А вкуса можно добавить с помощью классических "яблочных" приправ: корицы, кардамона, или ванили. После запекания их можно присыпать сахарной пудрой, или полить жидким медом. А можно добавить шарик ванильного мороженого.
Печеные яблоки с орехами и сухофруктами
- Яблоки — 4 штуки;
- Курага — 25 гр;
- Чернослив — 25 гр;
- Изюм — 25 гр;
- Орехи – любые, какие любите, хоть грецкие – пара столовых ложек;
- Корица — 1 чайная ложка
- Молотый имбирь — на кончике ножа
- Мед, или кленовый сироп.
Заранее приготовьте все ингредиенты. Предположим, что у вас крупные яблоки приблизительно одинаковой величины. Тогда на каждое яблоко вам понадобится по 25 грамм каждых сухофруктов и по столовой ложке смеси орехов.
Сухофрукты замочите в горячей воде минут на 20. После достаньте их и мелко порежьте. Измельчите орехи, но так, чтобы чувствовалась структура. Добавьте в начинку корицу и имбирь – перемешайте.
Теперь подготовьте яблоки – срежьте верхушку с черенком и извлеките сердцевину. Это можно сделать как чайной ложком и ножом, так и специальным инструментом. Но следите, чтобы само яблоко осталось целым – иначе вам нечего будет запекать.
Наколите кожицу яблок в нескольких местах зубочисткой, чтобы она не лопнула при запекании.
Наполните яблоки начинкой. Заверните каждое яблоко в фольгу так, чтобы сверху начинка осталась на виду. Выложите яблоки на противень и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.
Перед подачей дайте яблокам немного остыть, снимите с них фольгу и подавайте с медом, или кленовым сиропом. Можете добавить мороженое, или присыпать сахарной пудрой.
А если вы все-таки решили приготовить пирог с яблоками, то это может быть вкуснейшая шарлотка, национальный британский десерт крамбл, который готовят со времен Второй мировой войны, или же традиционный украинский десерт – вареники. Пусть это не пирог, но попробовать что-то новенькое – всегда интересно.