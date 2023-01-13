Тане в роті. Рецепт яблучного пирога "Вуаль нареченої"

Цей найсмачніший пиріг роблять у Франції, і він точно вартий того, щоб його приготувати.

Related video

Яблучний пиріг "Вуаль нареченої" також називають гасконський яблучний пиріг, або яблучний крустад. У ньому ідеально поєднуються ароматна яблучна начинка на тонкому шарі тіста і хрустке тісто зверху, присипане цукровою пудрою.

Головне у пирозі — це тісто філо. І його краще купити готовим. Можна приготувати самостійно, але це складний і трудомісткий процес.

Пиріг "Вуаль нареченої"

Складові:

Тісто філо — 8-10 аркушів;

Масло вершкове — 100 гр;

Яблука — 1 кг;

Ром — 1 ст.л. (також можна взяти коньяк або бренді);

Кориця — 1 ч.л.;

Цукор — 150 гр;

Сік лимона — 20 гр;

Пакетик ванільного цукру.

Очистіть яблука від шкірки та наріжте невеликими шматочками. Яблука краще вибирати щільні та кисло-солодкі, щоб шматочки зберігали форму в духовці. Відразу полийте скибочки яблук лимонним соком, щоб вони не темніли.

Розтопіть на сковороді 30 грам вершкового масла, а потім у ньому яблука близько п'яти хвилин. Всипте 100 г цукру і перемішайте, всипте корицю та влийте ложку рому. Помішайте яблука, поки цукор повністю не розчиниться. Зніміть із вогню й додайте ванільний цукор. Остудіть начинку.

Форму для пирога змастіть вершковим маслом, а вершкове масло, що залишилося, розтопіть. Тепер має бути найскладніша частина готування: беріть кожен лист тіста філо, змащуйте його розтопленим вершковим маслом (для цього краще використовувати силіконовий пензлик) і складайте у форму для випікання крес-навхрест. Краї звисатимуть, і саме це там і треба, потім ми ними закриємо начинку.

Кожен лист філо, складений у форму, злегка пересипайте цукром. Викладіть так чотири листи філо, потім — начинку, зверху аналогічним способом складіть тісто, що залишилося: перемазуючи маслом і присипаючи цукром.

Потім загорніть краї тіста, що звисають, у форму. Складайте їх навмисне неохайно — в цьому й краса "Вуалі нареченої". Акуратно змастіть верхівку залишками вершкового масла, трохи присипте цукром.

Випікайте пиріг у духовці, розігрітій до 190 градусів близько пів години. Потім дістаньте, остудіть і тільки тоді діставайте із форми. Перед подачею присипте цукровою пудрою.

Також ви можете приготувати справжній американський пиріг — у ньому багато начинки й тонке тісто.