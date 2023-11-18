Самый простой рецепт: как приготовить торт "Наполеон"

Торт "Наполеон" – это выпечка, которую готовят по самым разным рецептам. И это один из самых простых.

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Торт "Наполеон", как считается, придумали кондитеры в 1912 году, когда отмечали столетие победы над Наполеоном. Торт нарезали треугольниками, которые напоминали знаменитую шляпу полководца. Но по другой легенде торт придумали гораздо раньше, и это переделанный рецепт французского десерта мильфей.

Но торт "Наполеон" стал попуярным и теперь его готовят по разным рецептам и с разным кремом. Главное, что тонкие коржи перемазываются вкусной начинкой. Этот рецепт очень простой и приготовить его сможет даже начинающий кондитер. Фокус расскажет как.

Торт "Наполеон"

Ингредиенты:

мука – 500 г;

молоко – 260 мл;

1 яйцо;

сливочное масло – 190 г;

соль – 3 г;

сахар – 50 г;

уксус 6% – 10 мл.

Для крема:

молоко – 300 мл;

1 яйцо;

мука – 30 г;

сливочное масло — 200 г;

сахар – 180 г;

ванильный сахар — 10 г.

Сначала приготовьте тесто для коржей. В глубокой миске соедините сахар, соль, уксус и яйцо, перемешайте. Влейте молоко и взбейте венчиком до получения однородной массы.

Сливочное масло растопите и остудите. Влейте в тесто и снова все взбейте. Просейте муку и добавляйте в тесто небольшими порциями, каждый раз хорошо перемешивайте.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Разделите тесто на восемь частей и каждую раскатайте в тонкий пласт. Наколите коржи вилкой, чтобы они не вздувались. Выложите на противень, выстеленный пергаментом, и выпекайте 4–5 минут. То же самое проделайте с остальными коржами.

А потом приготовьте заварной крем. Соедините сахар и ванильный сахар с мукой, добавьте яйцо и перемешайте. Влейте молоко и еще раз все тщательно перемешайте.

Крем перелейте в сотейник, поставьте на небольшой огонь и доведите до кипения. Варите крем около 6–8 минут, постоянно помешивая. Затем снимите с огня и остудите. Взбейте размягченное сливочное масло при помощи миксера. Небольшими порциями добавляйте заварной крем, каждый раз хорошо перемешивая.

Раскрошите один корж для украшения. Остальные перемажьте кремом и соберите торт. Последний корж пока не смазывайте кремом. Уберите торт в холодильник на пару часов, чтобы он застыл и пропитался. Затем верх и бока торта обмажьте кремом и посыпьте крошкой.

Также тесто для "Наполеона" можно замешать на ледяной воде.

Если вам нравится торт "Наполеон", то вы можете приготовить также его "ленивую" версию.