Что такое Намелака и как его готовить: оригинальный рецепт сладкого японского крема

Намелака — сладкий крем, нечто среднее между муссом и ганашем. Придумали его около 30 лет назад и дали японское название.

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Впервые Намелаку приготовили и дали ей название в школе высокой кухни L’Ecole du Grand Chocolate Valrhona. "Намелака" — слово японского происхождения от "namma lakka", обозначающее "гладкий/сливочный". Это очень сливочный крем на основе сливок и молока. У этого крема невероятно шелковистая и гладкая структура и нежный вкус. Рецептом поделились на сайте Cookist.

В отличие от классического ганаша, приготовленного только из жидких сливок и шоколада, намелака также предполагает использование молока и желатина , которые придают блюду правильную структуру.

По личному вкусу вы можете заменить белый шоколад молочным или темным шоколадом или, если хотите, после того, как он постоит в холодильнике, вы можете взбить полученные сливки электрическим венчиком: для еще более воздушного результата. Хранить его можно в холодильнике, накрыв пищевой пленкой, максимум 2-3 дня .

Намелака

Ингредиенты:

свежие сливки — 200 мл;

белый шоколад — 200 г;

молоко — 80 мл;

листы желатина — 5 г.

Оставьте желатин замачиваться в холодной воде около 10 минут. Тем временем крупно порубите белый шоколад ножом. Дайте шоколаду растаять на водяной бане. Затем добавьте горячее молоко и хорошо отжатый желатин.

После добавляем сливки и тщательно перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой, ставим в холодильник на минимум 12 часов.

По истечении времени достаньте затвердевший крем из холодильника.

Намелака готова к употреблению или использованию по желанию для наполнения десертов всех видов.

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