Персиковий тирамісу: рецепт ідеального літнього десерту

Персиковий тирамісу — оригінальний та ефектний десерт, що не потребує випічки. Це літній варіант класичного тирамісу, найулюбленішого десерту всіх часів.

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Персиковий тирамісу, як і класичний, готується з печива савоярді, яке вимочують не в каві, а в персиковому соку. Розкладені шарами печива покривають ніжним і розкішним кремом із маскарпоне з персиками. Рецептом поділилися на сайті Cookist

Щоб безпечно їсти тирамісу, рекомендується пастеризувати яйця, збиваючи їх електричним вінчиком разом із цукровим сиропом, приготованим на плиті за температури 121°C: для цієї операції вам знадобиться кухонний термометр, але, якщо ви його не маєте, просто дайте сиропу покипіти на слабкому вогні щонайменше 3 хвилини.

Персиковий тирамісу

Інгредієнти:

персики — 5 штук;

маскарпоне — 250 г;

цукрова пудра — 40 г;

печиво савоярді — приблизно 18 штук;

два яйця;

персиковий сік, м'ята для прикраси.

Розбийте яйця та відокремте жовтки від білків. Жовтки збивайте з цукром електричним вінчиком, доки суміш не стане легкою та пишною. Додайте маскарпоне і продовжуйте працювати вінчиком на середній швидкості: у підсумку має вийти густий і оксамитовий крем.

В окремій мисці збийте яєчні білки до утворення стійких піків.

Додаємо збиті білки до крему маскарпоне й акуратно перемішуємо лопаткою рухами знизу вгору.

На цьому етапі очистіть персик, наріжте його кубиками і додайте в крем маскарпоне.

Налийте персиковий сік у коротку широку посудину та вмочіть у нього печиво савоярді.

На дно прямокутної форми для випічки розміром 20 х 15 см викладіть шар печива.

Покриваємо кремом маскарпоне і продовжуйте так, поки інгредієнти не закінчаться, чергуючи шари сонечок і крему.

Завершіть кремом із маскарпоне і рівномірно розподіліть його лопаткою.

Персики, що залишилися, очистіть від шкірки, видаліть кісточки, наріжте скибочками і розкладіть по поверхні тирамісу. Потім накрийте харчовою плівкою і залиште в холодильнику мінімум на 3 години.

Після цього часу дістаньте тирамісу з холодильника. Наріжте тирамісу, розкладіть і прикрасьте гілочками свіжої м'яти.

Можна вмочати печиво в холодне молоко або виберіть замість маскарпоне крем рикоту. Вийде не менш смачний, але легший варіант. Однак, якщо ви страждаєте на харчову непереносимість, ви можете приготувати тирамісу без яєць, просто змішавши маскарпоне кімнатної температури з підсолодженими збитими вершками.

Під час купівлі вибирайте тверді й ідеально стиглі персики улюбленого сорту або замініть їх персиками в сиропі.

Персиковий тирамісу можна зберігати в холодильнику, накритий харчовою плівкою, максимум 2-3 дні.

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