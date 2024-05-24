Свіжий і смачний: рецепт ніжного полуничного тірамісу

Полуничний тірамісу можна назвати весняним варіантом знаменитого десерту. У ньому каву замінює полуничний сироп.

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Тірамісу може похвалитися нескінченними інтерпретаціями. І якщо до оригінального рецепту входять печиво савоярді, кава, збитий яєчний крем і маскарпоне, то в цьому рецепті в десерт додають полуницю. Виходить дуже смачно. Рецептом поділилися на сайті Сuxchiaio.

Полуничний тірамісу

Інгредієнти:

300 г печива савоярді;

1 кг полуниці;

40 г цукру;

сік половини лимона;

для крему:

4 дуже свіжі яйця кімнатної температури;

500 г маскарпоне кімнатної температури;

160 г цукрового піску;

40 г води;

200 г полуниці.

Щоб приготувати полуничний тірамісу, почніть із приготування сиропу. Подрібніть полуницю занурювальним блендером і перекладіть пюре в каструлю. Додайте лимонний сік, 40 г цукру й доведіть до кипіння, за потреби знімаючи піну; коли рідина трохи загусне, вимкніть і дайте їй охолонути до кімнатної температури.

Водночас займіться приготуванням крему. Спочатку приготуйте сироп, який буде використовуватися для пастеризації яєчних білків, довівши 20 г води і 80 г цукру до температури 121°С. Для цього вам знадобиться кухонний термометр. Відокремте жовтки від білків. Починайте збивати яєчні білки на мінімальній швидкості вінчиками планетарного міксера або звичайними електричними віночками. Повільно додавайте цукровий сироп, поступово збільшуючи швидкість, поки він не досягне стійких піків. Тримайтеся осторонь.

Так же пастеризуємо яєчні жовтки, готуючи другу порцію сиропу. Збивайте, поки маса не збільшиться в об'ємі та не стане прозорою. Змішайте маскарпоне зі збитими яєчними жовтками у два прийоми. Гнучкою лопаткою дуже делікатними рухами від низу до верху введіть яєчні білки в збиту масу з яєчних жовтків і маскарпоне. На цьому етапі приступаємо до складання десерту. Швидко занурте печиво в полуничний сироп і викладайте на сервірувальну тарілку.

Розподіліть кілька ложок крему по печиву, добре розрівнюючи, але не приминаючи. Продовжуйте знову, чергуючи шар печива в полуничному сиропі та крему, поки не закінчаться інгредієнти.

Поставте десерт у холодильник настоюватися мінімум на три години. Під час подачі прикрасьте полуничний тірамісу скибочками полуниці.

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