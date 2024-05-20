Шоколадний торт із кокосовим кремом: рецепт ніжного і простого десерту
Такий торт готується дуже швидко і просто. Тож його зможе приготувати навіть кондитер-початківець.
Торт із шоколадно-кокосовою заливкою — це простий рецепт, який потішить і дітей, і дорослих. Він складається з двох коржів дисків м'якого какао-бісквіта та ніжної й ароматної начинки з кокосового крему. Рецептом поділилися на сайті Cookist.
У нашій версії ми приготували крем із молока, кукурудзяного крохмалю та цукру. Ви можете використовувати кокосове молоко замість коров'ячого молока, а також збагатити крем крихтою білого або темного шоколаду.
Шоколадний торт із кокосовим кремом
Інгредієнти:
Для тіста:
- цукрова пудра — 170 г;
- борошно — 170 г;
- рослинна олія — 100 мл;
- молоко — 100 мл;
- несолодкий какао порошок — 25 г;
- розпушувач для тортів — 16 г;
- 4 яйця.
Для кокосового крему:
- молоко — 250 мл;
- цукрова пудра — 50 г;
- кокосова стружка — 30 г;
- крохмаль — 20 г;
- екстракт ванілі — 1 ч. л.
Для прикраси:
- кокосова стружка.
Спочатку приготуйте кокосовий крем: змішайте в каструлі кукурудзяний крохмаль і цукор. Додайте гаряче молоко, ароматизоване ванільним екстрактом. Перемішайте вінчиком, щоб уникнути утворення грудочок і поставте на вогонь.
Дайте крему готуватися на невеликому вогні, поки він не загусне, потім зніміть з вогню і додайте кокосову стружку. Ретельно перемішайте і відставте в сторону.
І готуйте тісто для какао-бісквіта. У велику миску розбийте яйця та збийте їх електричним віночком разом із цукром.
В отриману легку пінисту суміш додайте борошно, просіяне з розпушувачем і гірким какао.
Вмішайте порошки електричним вінчиком і повільно влийте молоко та соняшникову олію, продовжуючи збивати.
Вилийте половину суміші в змащену олією і посипану борошном форму діаметром 24 см.
Поставте в розігріту до 180°С духовку і випікайте близько 20 хвилин.
Після приготування дістаньте основу з духовки і рівномірно розподіліть кокосовий крем по поверхні. Вилийте зверху тісто, що залишилося, вирівняйте поверхню і поставте в духовку при 180°С на 25-30 хвилин. Після закінчення часу дістаньте пиріг із духовки і дайте йому охолонути.
Викладіть торт на тарілку, посипте його кокосовою стружкою, наріжте скибочками і подавайте.
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