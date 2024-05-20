Шоколадний торт із кокосовим кремом: рецепт ніжного і простого десерту

Такий торт готується дуже швидко і просто. Тож його зможе приготувати навіть кондитер-початківець.

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Торт із шоколадно-кокосовою заливкою — це простий рецепт, який потішить і дітей, і дорослих. Він складається з двох коржів дисків м'якого какао-бісквіта та ніжної й ароматної начинки з кокосового крему. Рецептом поділилися на сайті Cookist.

У нашій версії ми приготували крем із молока, кукурудзяного крохмалю та цукру. Ви можете використовувати кокосове молоко замість коров'ячого молока, а також збагатити крем крихтою білого або темного шоколаду.

Шоколадний торт із кокосовим кремом

Інгредієнти:

Для тіста:

цукрова пудра — 170 г;

борошно — 170 г;

рослинна олія — 100 мл;

молоко — 100 мл;

несолодкий какао порошок — 25 г;

розпушувач для тортів — 16 г;

4 яйця.

Для кокосового крему:

молоко — 250 мл;

цукрова пудра — 50 г;

кокосова стружка — 30 г;

крохмаль — 20 г;

екстракт ванілі — 1 ч. л.

Для прикраси:

кокосова стружка.

Спочатку приготуйте кокосовий крем: змішайте в каструлі кукурудзяний крохмаль і цукор. Додайте гаряче молоко, ароматизоване ванільним екстрактом. Перемішайте вінчиком, щоб уникнути утворення грудочок і поставте на вогонь.

Дайте крему готуватися на невеликому вогні, поки він не загусне, потім зніміть з вогню і додайте кокосову стружку. Ретельно перемішайте і відставте в сторону.

І готуйте тісто для какао-бісквіта. У велику миску розбийте яйця та збийте їх електричним віночком разом із цукром.

В отриману легку пінисту суміш додайте борошно, просіяне з розпушувачем і гірким какао.

Вмішайте порошки електричним вінчиком і повільно влийте молоко та соняшникову олію, продовжуючи збивати.

Вилийте половину суміші в змащену олією і посипану борошном форму діаметром 24 см.

Поставте в розігріту до 180°С духовку і випікайте близько 20 хвилин.

Після приготування дістаньте основу з духовки і рівномірно розподіліть кокосовий крем по поверхні. Вилийте зверху тісто, що залишилося, вирівняйте поверхню і поставте в духовку при 180°С на 25-30 хвилин. Після закінчення часу дістаньте пиріг із духовки і дайте йому охолонути.

Викладіть торт на тарілку, посипте його кокосовою стружкою, наріжте скибочками і подавайте.

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