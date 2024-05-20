Шоколадный торт с кокосовым кремом: рецепт нежного и простого десерта
Такой торт готовится очень быстро и просто. Так что его сможет приготовить даже начинающий кондитер.
Торт с шоколадно-кокосовой заливкой – это простой рецепт, который порадует и детей и взрослых. Он состоит из двух коржей дисков мягкого какао-бисквита и нежной и ароматной начинки из кокосового крема. Рецептом поделились на сайте Cookist.
В нашей версии мы приготовили крем из молока, кукурузного крахмала и сахара. Вы можете использовать кокосовое молоко вместо коровьего молока, а также обогатить крем крошкой белого или темного шоколада.
Шоколадный торт с кокосовым кремом
Ингредиенты:
Для теста:
- сахарная пудра — 170 г;
- мука — 170 г;
- растительное масло — 100 мл;
- молоко — 100 мл;
- не сладкий какао порошок — 25 г;
- разрыхлитель для тортов — 16 г;
- 4 яйца.
Для кокосового крема:
- молоко — 250 мл;
- сахарная пудра — 50 г;
- кокосовая стружка — 30 г;
- крахмал — 20 г;
- экстракт ванили — 1 ч. л.
Для украшения:
- кокосовая стружка.
Сначала приготовьте кокосовый крем: смешайте в кастрюле кукурузный крахмал и сахар. Добавьте горячее молоко, ароматизированное ванильным экстрактом. Перемешайте венчиком, чтобы избежать образования комочков и поставьте на огонь.
Дайте крему готовиться на небольшом огне, пока он не загустеет, затем снимите с огня и добавьте кокосовую стружку. Тщательно перемешайте и отставьте в сторону.
И готовьте тесто для какао-бисквита. В большую миску разбейте яйца и взбейте их электрическим венчиком вместе с сахаром.
В полученную легкую пенистую смесь добавьте муку, просеянную с разрыхлителем и горьким какао.
Вмешайте порошки электрическим венчиком и медленно влейте молоко и подсолнечное масло, продолжая взбивать.
Вылейте половину смеси в смазанную маслом и посыпанную мукой форму диаметром 24 см.
Поставьте в разогретую до 180°С духовку и выпекайте около 20 минут.
После приготовления достаньте основу из духовки и равномерно распределите кокосовый крем по поверхности. Вылейте сверху оставшееся тесто, выровняйте поверхность и поставьте в духовку при 180°С на 25-30 минут. По истечении времени достаньте пирог из духовки и дайте ему остыть.
Выложите торт на тарелку, посыпьте его кокосовой стружкой, нарежьте ломтиками и подавайте.
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