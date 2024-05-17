Восхитительный вкус весны: пошаговый рецепт пирога с клубничным кремом

Клубники на рынках становится все больше. И это то самое время, когда пора готовить с нею вкуснейшую выпечку.

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У вас тоже есть непреодолимая тяга к клубнике? Поэтому мы предлагаем этот восхитительный пирог с клубничным кремом, или, как его называют, курдом. Аромат и сладкий вкус свежих фруктов усиливаются, придавая этому клубничному пирогу мягкий и нежный вкус. Последним штрихом, который сделает клубничный пирог по-настоящему неотразимым, станет изысканное украшение белым шоколадом, которое создаст веселый контраст с ярко-красным цветом клубники. Этот десерт, идеально подходящий для чаепития с друзьями или сладкого перекуса, покорит своим неотразимым вкусом всех. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 22 см.

Пирог с клубничным кремом

Ингредиенты:

Для песочного теста:

мука — 200 г;

сливочное масло — 100 г;

одно яйцо;

сахар — 120 г.

Для клубничного курда:

клубника — 500 г;

сахарная пудра — 120 г;

крахмал кукурузный — 25 г;

сливочное масло — 80 г;

два яйца;

вода комнатной температуры — 40 г;

цедра одного лимона.

Для украшения

белый шоколад — 20 г;

клубника — 250 г.

Приготовление творожного пирога с клубникой сначала начнем с песочного теста. Возьмите планетарный миксер, положите охлажденное сливочное масло с сахаром. Перемешайте ингредиенты. Затем также добавляем муку и яйцо.

Продолжайте перемешивать. Когда тесто станет гладким и хорошо перемешанным, переложите его на кондитерскую доску и сформируйте буханку. Накройте тесто прозрачной пищевой пленкой и поместите его в холодильник минимум на 30 минут. Тем временем приступаем к подготовке клубники. Промойте клубнику проточной водой, удалите зеленую плодоножку и нарежьте 250 г клубники ломтиками толщиной примерно 3-4 мм. Оставьте их в небольшой миске, так как они понадобятся вам для окончательного украшения.

Затем произвольно нарежьте оставшиеся 500 грамм и поместите их в небольшую кастрюлю, поставленную на водяную баню в другую кастрюлю большего размера. Добавьте сахарную пудру и воду комнатной температуры.

Используя лопаточку, хорошо перемешайте ингредиенты, убедитесь, что они однородны и варите клубнику 5 минут. Затем возьмите неочищенный лимон и натрите цедру. Теперь добавьте цедру лимона в клубничный курд и оставьте вариться еще на 20 минут.

На этом этапе возьмите клубнику и протрите через мелкое сито. Клубничное пюре переложите на водяную баню и добавьте сливочное масло.

Теперь добавляем еще и яйца. Продолжайте хорошо перемешивать ингредиенты лопаткой, чтобы получилась однородная смесь без комков. Высыпьте кукурузный крахмал в отдельную миску и растворите его в небольшом количестве воды комнатной температуры. Перемешиваем и выливаем в клубничный курд, поставленный на водяную баню. Хорошо перемешайте ингредиенты ручным венчиком.

Продолжайте готовить на водяной бане еще 5 минут. Затем переложите курд в небольшую миску и дайте ему остыть примерно 20 минут при комнатной температуре. Затем вернитесь к приготовлению теста. Раскатайте тесто, которое вы оставили отдыхать в холодильнике, на кондитерской доске. Слегка посыпьте доску мукой, чтобы тесто не прилипло, затем раскатайте его до толщины примерно 0,5 см.

Теперь смажьте маслом форму для торта диаметром 22 см и с помощью скалки поднимите раскатанное песочное тесто и выложите его на форму для торта, стараясь, чтобы он хорошо приклеился к краям, слегка нажимая пальцами. Затем обрежьте лишнее.

Проткните дно пирога зубцами вилки и выпекайте тарт в предварительно разогретой статической духовке при температуре 185°C в течение 20 минут. Затем слегка уменьшите огонь и снова выпекайте еще 10 минут. Основа песочного теста для творожного пирога с клубникой готова.

Когда курд остынет, выливаем его в тарт. Поместите пирог с курдом в холодильник минимум на 30 минут. В итоге курд должен застыть. Так что возможно его придется продержать в холодильнике до двух часов. Как только курд застынет — разложите разрезанную и нарезанную клубнику в форме солнечных лучей.

Для завершения украшения растопите белый шоколад и полейте им торт сверху.

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