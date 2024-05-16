Идеальная сезонная выпечка: рецепт свежего клубничного пирога

Клубничный пирог – это превосходный десерт , который нравится всем. Рецепт очень простой и выпечка получается безумно вкусной.

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Как можно не полюбить свежий клубничный пирог с тем чудесным вкусом крема и ягод, который возвращает нас в детство. Хрустящее песочное тесто сочетается с бархатистым заварным кремом , создавая идеальную основу для клубники: самых сочных ягод весны. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

В рецепте крема есть изюминка – он приправлен имбирем. Он придает пирогу слегка острый вкус и оставляет ощущение свежести. Клубника, сладкая, красная и сочная, не только вкусна, но и настолько красива, что мы рекомендуем выкладывать ее целиком на крем.

Свежий клубничный пирог

Ингредиенты

Для базы:

песочное тесто.

Для крема:

500 мл заварного крема;

цедра имбиря.

Для декора:

500 г клубники.

Чтобы приготовить пирог со свежей клубникой, сначала нужно замесить песочное тесто по этому рецепту, которое следует оставить в холодильнике минимум на 1 час, чтобы оно отдохнуло.

Затем раскатайте тесто и выстелите форму для пирога диаметром примерно 24 см. Выпекать при температуре 180° около 30 минут.

Приготовьте заварной крем вот по этому рецепту, когда он остынет, добавьте немного тертого имбиря. Клубнику вымойте и удалите верхушку.

Выкладываем крем на основу из песочного теста и украшаем сверху целыми ягодами клубники. Можно посыпать сверху сахарной пудрой, или оставить, как есть.

Храните свежий клубничный пирог в холодильнике до подачи на стол.

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