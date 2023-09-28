Идеальный заварной крем всего за несколько минут: пошаговый рецепт вкусного крема

Заварной крем — это сладкая основа для многих тортов и десертов. И его просто приготовить, если знать несколько секретов.

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Заварной крем – один из самых простых и вкусных кремов в кулинарии. Но начинающие кондитеры часто сталкиваются с небольшими трудностями.

Если готовить этот крем с бархатистой и шелковистой текстурой и райским вкусом по рецепту, опубликованному на кулинарном сайте Tavolarte Gusto, то он точно получится.

Следуйте этому рецепту заварного крема со всеми пошаговыми приемами, и вы приготовите лучший заварной крем в мире, который будет практически неотличим от крема из кондитерской. Количество ингредиентов рассчитано на 600 г продукта.

Заварной крем

Ингредиенты:

400 г свежего молока;

100 г свежих жидких сливок;

6 очень свежих средних яичных желтков;

150 г сахара;

30 г муки;

20 г картофельного крахмала;

1 столовая ложка ванильного экстракта.

Если у вас нет сливок, вы можете использовать только молоко, но на каждые 100 г сливок используйте только 50 г молока. Вы можете использовать безлактозное или обезжиренное молоко , в этом случае используйте всего 400 г молока (без сливок).

Если у вас нет ванильного экстракта, вы можете использовать семена 1 стручка ванили. Также можно использовать ванилин. Если хотите, чтобы заварной крем пах цитрусовыми, можно добавить тертую цедру лимона или апельсина. Вместо картофельного крахмала можно использовать кукурузный или рисовый крахмал.

Первым делом взбейте яичные желтки с сахаром и ванилью около 2 минут. Используйте электрический венчик, чтобы получить легкую, пенистую и пышную смесь.

Добавьте в смесь просеянную муку и крахмал. Перемешивайте электрическим венчиком до получения однородного, гладкого и идеально взбитого продукта.

Затем смешайте свежие сливки и молоко в кастрюле, поставьте на огонь и доведите до кипения.

Будьте осторожны, не кипятите жидкость слишком сильно. Как только увидите первые пузырьки, снимите с огня, быстро влейте в молоко смесь яичного желтка, сахара и муки и поставьте на умеренный огонь.

Наконец подождите несколько секунд. Пройдет около 1 минуты, и вы увидите, как на поверхности появятся "кратеры", т. е. пузырьки молока, которые пронзают поверхность желтка, и постепенно яйцо уступать место молоку.

Быстро перемешайте венчиком и сразу выключите огонь, крем готов.

Если смесь по-прежнему выглядит плохо структурированной, снимите ее с огня, быстро перемешайте и поставьте на очень слабый огонь еще на несколько секунд. На самом деле гениальность этого метода состоит именно в том, что крем не нужно долго готовить, что придает смеси очень свежий вкус.

Помешав крем несколько секунд, сразу переложите его в чистую миску и накройте пищевой пленкой, так чтобы она касалась поверхности. Этот трюк предотвращает образование пленки на поверхности крема. Поставьте крем в холодильник на 15 минут, чтобы он остыл.

Ваш заварной крем готов к использованию. В холодильнике, под пленкой его можно хранить примерно 2 дня.

С использованием такого крема можно приготовить немало вкусных десертов. Например, торт "Наполеон", или приготовьте торт с любым вкусным бисквитом.