Ідеальний заварний крем усього за кілька хвилин: покроковий рецепт смачного крему

Заварний крем — це солодка основа для багатьох тортів і десертів. І його просто приготувати, якщо знати кілька секретів.

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Заварний крем — один із найпростіших і найсмачніших кремів у кулінарії. Але кондитери-початківці часто стикаються з невеликими труднощами.

Якщо готувати цей крем з бархатистою і шовковистою текстурою і райським смаком за рецептом, опублікованим на кулінарному сайті Tavolarte Gusto, то він точно вийде.

Дотримуйтесь цього рецепта заварного крему з усіма покроковими прийомами, і ви приготуєте найкращий заварний крем у світі, який буде практично не відрізнити від крему з кондитерської. Кількість інгредієнтів розрахована на 600 г продукту.

Заварний крем

Інгредієнти:

400 г свіжого молока;

100 г свіжих рідких вершків;

6 дуже свіжих середніх яєчних жовтків;

150 г цукру;

30 г борошна;

20 г картопляного крохмалю;

1 столова ложка ванільного екстракту.

Якщо у вас немає вершків, ви можете використовувати тільки молоко, але на кожні 100 г вершків використовуйте тільки 50 г молока. Ви можете використовувати безлактозне або знежирене молоко, в цьому випадку використовуйте всього 400 г молока (без вершків).

Якщо у вас немає ванільного екстракту, ви можете використовувати насіння 1 стручка ванілі. Також можна використовувати ванілін. Якщо хочете, щоб заварний крем пах цитрусовими, можна додати терту цедру лимона або апельсина. Замість картопляного крохмалю можна використовувати кукурудзяний або рисовий крохмаль.

Насамперед збийте яєчні жовтки з цукром і ваніллю близько 2 хвилин. Використовуйте електричний вінчик, щоб отримати легку, пінисту і пишну суміш.

Додайте в суміш просіяне борошно і крохмаль. Перемішуйте електричним вінчиком до отримання однорідного, гладкого та ідеально збитого продукту.

Потім змішайте свіжі вершки і молоко в каструлі, поставте на вогонь і доведіть до кипіння.

Будьте обережні, не кип'ятіть рідину занадто сильно. Щойно побачите перші бульбашки, зніміть з вогню, швидко влийте в молоко суміш яєчного жовтка, цукру та борошна і поставте на помірний вогонь.

Нарешті почекайте кілька секунд. Мине близько 1 хвилини, і ви побачите, як на поверхні з'являться "кратери", тобто бульбашки молока, які пронизують поверхню жовтка, і поступово яйце поступатиметься місцем молоку.

Швидко перемішайте вінчиком і відразу вимкніть вогонь, крем готовий.

Якщо суміш, як і раніше, виглядає погано структурованою, зніміть її з вогню, швидко перемішайте і поставте на дуже слабкий вогонь ще на кілька секунд. Насправді геніальність цього методу полягає саме в тому, що крем не потрібно довго готувати, що надає суміші дуже свіжого смаку.

Помішавши крем кілька секунд, одразу перекладіть його в чисту миску і накрийте харчовою плівкою, так щоб вона торкалася поверхні. Цей трюк запобігає утворенню плівки на поверхні крему. Поставте крем у холодильник на 15 хвилин, щоб він охолов.

Ваш заварний крем готовий до використання. У холодильнику, під плівкою його можна зберігати приблизно 2 дні.

З використанням такого крему можна приготувати чимало смачних десертів. Наприклад, торт "Наполеон", або приготуйте торт із будь-яким смачним бісквітом.