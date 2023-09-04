Бисквит "Пятиминутка": самый простой рецепт пышного и вкусного десерта
Торт "Пятиминутка", как следует из названия, — это очень быстрый в приготовлении десерт, очень простой и просто потрясающий на вкус.
Если вы любите бисквиты и вам нравятся простые и быстрые рецепты из недорогих продуктов, то попробуйте приготовить этот нежнейший бисквит.
Он настолько прост в приготовлении, что с этим рецептом справятся даже дети. Так что если хотите приобщить их к кулинарии – это ваш шанс. Рецептом бисквита поделились на сайте Misya.
Указанные ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 20 см.
Это базовый рецепт, который вы можете дополнить по своему вкусу: добавить лимону цедру вместо апельсиновой, приправить тесто корицей, или добавить в тесто шоколадную стружку, или сухофрукты. Словом, это отличный рецепт для начинающих кулинаров.
Все ингредиенты смешиваются в течение пяти минут – отсюда и название. Но выпечка займет еще полчаса.
Бисквит "Пятиминутка"
Ингредиенты:
2 яйца;
200 г сахара;
60 мл подсолнечного масла без запаха;
200 г муки;
100 мл молока;
1 пакетик разрыхлителя;
1 щепотка соли;
тертая цедра 1 апельсина;
1 чайная ложка ванильной эссенции;
150 мл горячей воды;
сахарная пудра.
Смешайте все ингредиенты (кроме воды) в миске и перемешайте деревянной ложкой, не взбивая. В конце добавьте горячую воду и снова перемешайте.
Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментной бумагой, и выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 градусов.
Выпекайте около 30 минут, затем достаньте из духовки и дайте остыть, прежде чем вынимать из формы.
Дайте полностью остыть, затем посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю.
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