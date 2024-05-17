Чудовий смак весни: покроковий рецепт пирога з полуничним кремом

Полуниці на ринках стає все більше. І це той самий час, коли час готувати з нею дуже смачну випічку.

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У вас теж є непереборна тяга до полуниці? Тому ми пропонуємо цей чудовий пиріг із полуничним кремом, або, як його називають, курдом. Аромат і солодкий смак свіжих фруктів посилюються, надаючи цьому полуничному пирогу м'якого і ніжного смаку. Останнім штрихом, який зробить полуничний пиріг по-справжньому чарівним, стане вишукана прикраса білим шоколадом, яка створить веселий контраст із яскраво-червоним кольором полуниці. Цей десерт, що ідеально підходить для чаювання з друзями або солодкого перекусу, підкорить своїм чарівним смаком усіх. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Інгредієнти розраховані на форму діаметром 22 см.

Пиріг із полуничним кремом

Інгредієнти:

Для пісочного тіста:

борошно — 200 г;

вершкове масло — 100 г;

одне яйце;

цукор — 120 г.

Для полуничного курду:

полуниця — 500 г;

цукрова пудра — 120 г;

крохмаль кукурудзяний — 25 г;

вершкове масло — 80 г;

два яйця;

вода кімнатної температури — 40 г;

цедра одного лимона.

Для прикраси

білий шоколад — 20 г;

полуниця — 250 г.

Приготування сирного пирога з полуницею спочатку почнемо з пісочного тіста. Візьміть планетарний міксер, покладіть охолоджене вершкове масло з цукром. Перемішайте інгредієнти. Потім також додаємо борошно та яйце.

Продовжуйте перемішувати. Коли тісто стане гладким і добре перемішаним, перекладіть його на кондитерську дошку і сформуйте буханку. Накрийте тісто прозорою харчовою плівкою і помістіть його в холодильник мінімум на 30 хвилин. Тим часом приступаємо до підготовки полуниці. Промийте полуницю проточною водою, видаліть зелену плодоніжку і наріжте 250 г полуниці скибочками завтовшки приблизно 3-4 мм. Залиште їх у невеликій мисці, оскільки вони знадобляться вам для остаточної прикраси.

Потім довільно наріжте решту 500 грамів і помістіть їх у невелику каструлю, поставлену на водяну баню в іншу каструлю більшого розміру. Додайте цукрову пудру і воду кімнатної температури.

Використовуючи лопаточку, добре перемішайте інгредієнти, переконайтеся, що вони однорідні і варіть полуницю 5 хвилин. Потім візьміть неочищений лимон і натріть цедру. Тепер додайте цедру лимона в полуничний курд і залиште варитися ще на 20 хвилин.

На цьому етапі візьміть полуницю і протріть через дрібне сито. Полуничне пюре перекладіть на водяну баню і додайте вершкове масло.

Тепер додаємо ще й яйця. Продовжуйте добре перемішувати інгредієнти лопаткою, щоб вийшла однорідна суміш без грудок. Висипте кукурудзяний крохмаль в окрему миску та розчиніть його в невеликій кількості води кімнатної температури. Перемішуємо і виливаємо в полуничний курд, поставлений на водяну баню. Добре перемішайте інгредієнти ручним вінчиком.

Продовжуйте готувати на водяній бані ще 5 хвилин. Потім перекладіть курд у невелику миску і дайте йому охолонути приблизно 20 хвилин за кімнатної температури. Потім поверніться до приготування тіста. Розкачайте тісто, яке ви залишили відпочивати в холодильнику, на кондитерській дошці. Злегка посипте дошку борошном, щоб тісто не прилипло, потім розкачайте його до товщини приблизно 0,5 см.

Тепер змастіть олією форму для торта діаметром 22 см і за допомогою качалки підніміть розкачане пісочне тісто і викладіть його на форму для торта, намагаючись, щоб воно добре приклеїлося до країв, злегка натискаючи пальцями. Потім обріжте зайве.

Проткніть дно пирога зубцями виделки та випікайте тарт у попередньо розігрітій статичній духовці за температури 185°C протягом 20 хвилин. Потім злегка зменшіть вогонь і знову випікайте ще 10 хвилин. Основа пісочного тіста для сирного пирога з полуницею готова.

Коли курд охолоне, виливаємо його в тарт. Помістіть пиріг із курдом у холодильник мінімум на 30 хвилин. Зрештою курд має застигнути. Тож можливо його доведеться протримати в холодильнику до двох годин. Щойно курд застигне — розкладіть розрізану і нарізану полуницю у формі сонячних променів.

Для завершення прикраси розтопіть білий шоколад і полийте ним торт зверху.

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