Десерт із чорносливом, томленим у вині: рецепт вишуканих ласощів

Щоб смак десерту був більш насиченим, сливи, фаршировані горіхами, краще залишити у вині на всю ніч, щоб вони добре настоялися.

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Десерт із чорносливом, горіхами та вершками — ласощі, які можна приготувати як до приходу гостей, так і для того, щоб потішити свого внутрішнього гурмана. Ніжний, з неймовірним ароматом і дуже смачний десерт підкорить ваше серце. Своїм перевіреним рецептом поділилася авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Десерт із чорносливом, томленим у вині

Інгредієнти:

червоне вино;

чорнослив — 400 г;

волоські горіхи — 70 г;

цукор — 60 г;

сметана — 600 г;

цукрова пудра — 6 ст. л.

Спосіб приготування:

Для початку необхідно підготувати чорнослив. Якщо це домашня сушка, то залити його крутим окропом, перемішати, злити, обсушити паперовими рушниками.

Горіхи злегка підсмажити на сухій сковороді. Кожну сливу начинити охолодженими горішками. Викласти фарширований чорнослив у каструлю з товстим дном, посипати цукром. Якщо вино сухе червоне, то вистачить цукру, зазначеного в рецепті. Якщо ж напівсолодке, то кількість цукру потрібно коригувати на свій смак.

Залити чорнослив вином так, щоб воно покрило сливи, і поставити на вогонь. Коли вино закипить, зменшити вогонь і томити на мінімальному вогні 15 хвилин. Потім накрити кришкою і дати повністю охолонути. Краще залишити сливи в сиропі на ніч, так смак буде ще більш насиченим.

Для крему в жирну, в ідеалі домашню, сметану додати цукрову пудру і перемішати до розчинення та однорідності.

У келихи по черзі викласти крем, начинені сливи, крем і так далі. Верхнім шаром має бути сметана, яку, за бажанням, можна прикрасити: посипати какао, тертим шоколадом або дрібно нарубаними горішками. Дати настоятися 20 хвилин у холодильнику і подавати до столу.

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