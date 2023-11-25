Торт "Казка" з чорносливом: як приготувати оригінальний десерт

Смачний та ніжний торт готується зі сметанним кремом та чорносливом.

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Рецепт торта "Казка" відомий багатьом із дитинства. Він виходить пишний, з ніжним сметанним кремом та пікантними шматочками чорносливу. Приготувати такий торт легко і він точно стане вашим улюбленим. Рецептом поділились на сайті Cookpad.

Торт Казка

Інгредієнти:

4 жовтки;

1 ст. л. цукру;

100 г вершкового масла;

1 ст. л. сметани;

0,5 ч. л. соди погашеної оцтом;

350 г борошна (може бути більше);

600-700 мл сметани, або вершків;

1 ст. л. цукру;

5 г ванільного цукру;

200 г чорносливу;

200 г волоських горіхів.

Волоські горіхи підсмажте на сухій сковороді, струсіть лушпиння, перемеліть в блендері.

Чорнослив без кісточок також перемеліть у бленд ері.

Збийте чотири жовтки з цукром. Додати розтоплене, але не гаряче вершкове масло та перемішайте. Додайте сметану (1 ст. л.).

Додавайте борошно невеликими порціями та замішайте м'яке тісто. Відправте його до холодильника на годину.

Поділіть тісто на 10 шматочків.

Розкачайте тісто в тонкі коржі. Випікайте кожен корж на пергаменті при температурі 175 градусів по 10 хвилин, поки вони не стануть рум'яними.

Тепер готуйте крем. Вершки збийте з цукром.

Сформуйте торт: викладіть корж, зверху збиті вершки, потім перемелені горішки, накрийте коржем, викладіть крем та чорнослив. Повторюйте, поки коржі не закінчаться. Верхній корж прикрасьте кремом.

Також ви можете приготувати смачний яблучний пиріг.