Яблучний пиріг "Три склянки": неймовірно простий десерт без замісу тіста
Щоб приготувати такий пиріг, вам навіть не потрібно замішувати тісто.
Аромат яблучного пирога у багатьох асоціюється із затишком, теплом і дитинством. Щоб знову зануритися в цю атмосферу, пропонуємо приготувати найпростіший десерт і потішити себе та своїх близьких смачною випічкою. Рецептом яблучного пирога "Три склянки" поділилися в блозі "Кулінарна книга". Для нього потрібні найпростіші інгредієнти, що знайдуться у будь-якої господині. До того ж вам не потрібно замішувати та розкачувати тісто.
Яблучний пиріг "Три склянки"
Інгредієнти:
- манка — 1 склянка;
- цукор — 1 склянка;
- борошно — 1 склянка;
- розпушувач — 2 ч. л;
- ванілін або ванільний цукор;
- вершкове масло — 80-100 г;
- соковиті яблука — 6-7 шт;
- кориця за смаком.
Спосіб приготування:
У глибокій мисці змішати цукор, манку і борошно, умовно розділити на чотири частини.
Яблука очистити від шкірки і натерти на тертці. Отриману масу теж розділити на чотири частини.
Дно форми вистелити пергаментом і змастити вершковим маслом.
Першим шаром викласти четверту частину сухих інгредієнтів, потім — шар яблук, який зверху посипати корицею.
Зробити так шар за шаром доти, доки не закінчаться складники. Останнім шаром мають бути сухі інгредієнти.
Натерти або нарізати невеликими шматочками вершкове масло і викласти поверх останнього сухого шару. Відправити все в розігріту до 180 градусів духовку на 45-50 хвилин.
Готовий пиріг має золотисту скоринку.
Раніше Фокус писав, як приготувати пиріг з какао і сиром.