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Їжа

Пиріг із какао та сиром: рецепт смачної випічки для затишної неділі

пиріг із сиром і какако, десерт, кулінарні рецепти
Фото: cook_julija_simonchuk/instagram

Пиріг потрібно виймати з форми тільки після його повного охолодження.

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Щоб вихідні були затишними й домашніми, обов'язково приготуйте що-небудь солодке, смачне й ароматне. Наприклад, пиріг із какао й домашнім сиром за рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук. Такий десерт чудово підійде до чаю або кави, а також як частування до приходу гостей.

Пиріг із какао та сиром

Інгредієнти:

  • борошно — 80 г;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • масло — 70 г;
  • цукор — 70 г;
  • какао — 2 ст. л.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • яйце — 1 шт.

Для начинки:

  • кисломолочний сир — 450-500 г;
  • яйце — 2 шт.;
  • вершкове масло — 50 г;
  • крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л.
  • цукор — 90 г.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо тісто. Масло нагріти до кімнатної температури, додати до нього цукор і збивати, поки цукор не розчиниться. Потім додати яйце та продовжити збивати. Далі ввести в суміш просіяне борошно з какао та розпушувачем, перемішати.

Для сирної начинки всі інгредієнти змішати й перебити блендером до максимально однорідної маси.

В окремий посуд покласти дві ложки начинки та стільки ж тіста й перемішати.

Форму для випічки застелити пергаментом, викласти спочатку тісто, розрівнявши по всій поверхні, потім — сирну начинку.

Як верхній шар викласти змішану сирну начинку й тісто.

Відправити пиріг у попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 35 хвилин.

Готову випічку дістати з форми після повного охолодження та перекласти її на блюдо. За бажання можна посипати зверху какао або цукровою пудрою.

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