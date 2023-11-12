Пиріг із какао та сиром: рецепт смачної випічки для затишної неділі

Пиріг потрібно виймати з форми тільки після його повного охолодження.

Related video

Щоб вихідні були затишними й домашніми, обов'язково приготуйте що-небудь солодке, смачне й ароматне. Наприклад, пиріг із какао й домашнім сиром за рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук. Такий десерт чудово підійде до чаю або кави, а також як частування до приходу гостей.

Пиріг із какао та сиром

Інгредієнти:

борошно — 80 г;

сметана — 2 ст. л.;

масло — 70 г;

цукор — 70 г;

какао — 2 ст. л.;

розпушувач — 1 ч. л.;

яйце — 1 шт.

Для начинки:

кисломолочний сир — 450-500 г;

яйце — 2 шт.;

вершкове масло — 50 г;

крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л.

цукор — 90 г.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо тісто. Масло нагріти до кімнатної температури, додати до нього цукор і збивати, поки цукор не розчиниться. Потім додати яйце та продовжити збивати. Далі ввести в суміш просіяне борошно з какао та розпушувачем, перемішати.

Для сирної начинки всі інгредієнти змішати й перебити блендером до максимально однорідної маси.

В окремий посуд покласти дві ложки начинки та стільки ж тіста й перемішати.

Форму для випічки застелити пергаментом, викласти спочатку тісто, розрівнявши по всій поверхні, потім — сирну начинку.

Як верхній шар викласти змішану сирну начинку й тісто.

Відправити пиріг у попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 35 хвилин.

Готову випічку дістати з форми після повного охолодження та перекласти її на блюдо. За бажання можна посипати зверху какао або цукровою пудрою.

Раніше Фокус писав, як приготувати пишний торт без борошна з йогуртом.