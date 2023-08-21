Ніжний, як хмаринка: рецепт пишного торта без борошна з йогуртом
Йогуртовий хмарний торт готується всього з 4 інгредієнтів
Якщо хочете приготувати смачний десерт, але в холодильнику мало інгредієнтів, спробуйте цей ніжний, наче хмаринка торт.
Його приготування потребує уваги, але в результаті у вас вийде дуже ніжний, пишний і повітряний десерт, який можна подавати з вашими улюбленими фруктами, медом, кленовим сиропом або сиропом агави, шоколадом. Так він стане ще кращим. Рецептом поділилися на кулінарному сайті Ho Voglia Di Dolce.
Пишний торт без борошна з йогуртом
Інгредієнти:
- 4 середніх яйця;
- 60 г кукурудзяного крохмалю;
- 80 г цукрового піску;
- 400 г класичного йогурту без підсолоджувачів;
- за бажання: цедра лимона, або апельсина, ваніль.
Для цього торта вам знадобиться кругла форма діаметром 20 см. А всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
Відокремте жовтки від білків.
У мисці збийте яєчні білки до піків і відставте.
В іншій мисці збийте цукор з яєчними жовтками, доки суміш не стане прозорою і не збільшиться вдвічі.
Потім додайте йогурт і продовжуйте збивати на низькій швидкості.
Нарешті, додайте просіяний кукурудзяний крохмаль, збиваючи вінчиком на низькій швидкості ще 3 хвилини.
Потім додайте яєчні білки. Додавайте їх невеликими порціями, перемішуючи від низу до верху.
Вилийте суміш у форму, змащену олією або застелену пергаментним папером.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 160 духовці близько 70-80 хвилин, наливши на піддон трохи вже гарячої води, вам знадобиться близько 800 мл.
Після закінчення часу приготування злегка відкрийте духовку, дайте їй постояти близько 10 хвилин і вийміть торт.
Торт можна зберігати за кімнатної температури в прохолодному місці близько 3 днів або в холодильнику, коли він гарячий.
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