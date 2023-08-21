Нежный, как облако: рецепт пышного торта без муки с йогуртом

Йогуртовый облачный торт готовится всего из 4 ингредиентов

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Если хотите приготовить вкусный десерт, но в холодильнике мало ингредиентов, попробуйте этот нежный, как облако торт.

Его приготовление требует внимания, но в результате у вас получится очень нежный, пышный и воздушный десерт, который можно подавать с вашими любимыми фруктами, медом, кленовым сиропом или сиропом агавы, шоколадом. Так он станет еще лучше. Рецептом поделились на кулинарном сайте Ho Voglia Di Dolce.

Пышный торт без муки с йогуртом

Ингредиенты:

4 средних яйца;

60 г кукурузного крахмала;

80 г сахарного песка;

400 г классического йогурта без подсластителей;

при желании: цедра лимона, или апельсина, ваниль.

Для этого торта вам понадобится круглая форма диаметром 20 см. А все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Отделите желтки от белков.

В миске взбейте яичные белки до пиков и отставьте.

В другой миске взбейте сахар с яичными желтками, пока смесь не станет прозрачной и не увеличится вдвое.

Затем добавьте йогурт и продолжайте взбивать на низкой скорости.

Наконец, добавьте просеянный кукурузный крахмал, взбивая венчиком на низкой скорости еще 3 минуты.

Затем добавьте яичные белки. Добавляйте их небольшими порциями, перемешивая снизу вверх.

Вылейте смесь в форму, смазанную маслом или застеленную пергаментной бумагой.

Выпекайте в предварительно разогретой до 160 духовке около 70-80 минут, налив на поддон немного уже горячей воды, вам понадобится около 800 мл.

По истечении времени приготовления слегка приоткройте духовку, дайте ей постоять около 10 минут и выньте торт.

Торт можно хранить при комнатной температуре в прохладном месте около 3 дней или в холодильнике, когда он горячий.

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