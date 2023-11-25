Торт "Сказка" с черносливом: как приготовить оригинальный десерт

Вкусный и нежный торт готовится со сметанным кремом и черносливом.

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Рецепт торта "Сказка" известен многим с детства. Он получается пышный, с нежным сметанным кремом и пикантными кусочками чернослива. Приготовить такой торт легко и он точно станет вашим любимым. Рецептом поделились на сайте Cookpad.

Торт "Сказка

Ингредиенты:

4 желтка;

1 ст. л. сахара;

100 г сливочного масла;

1 ст. л. сметаны;

0,5 ч. л. соды погашенной уксусом;

350 г муки (может быть больше);

600-700 мл сметаны, или сливок;

1 ст. л. сахара;

5 г ванильного сахара;

200 г чернослива;

200 г грецких орехов.

Грецкие орехи поджарьте на сухой сковороде, стряхните шелуху, перемелите в блендере.

Чернослив без косточек также перемелите в блендере.

Взбейте четыре желтка с сахаром. Добавить растопленное, но не горячее сливочное масло и перемешайте. Добавьте сметану (1 ст. л.).

Добавляйте муку небольшими порциями и замешайте мягкое тесто. Отправьте его в холодильник на час.

Поделите тесто на 10 кусочков.

Раскатайте тесто в тонкие лепешки. Выпекайте каждый корж на пергаменте при температуре 175 градусов по 10 минут, пока они не станут румяными.

Теперь готовьте крем. Сливки взбейте с сахаром.

Сформируйте торт: выложите корж, сверху взбитые сливки, затем перемолотые орешки, накройте коржом, выложите крем и чернослив. Повторяйте, пока коржи не закончатся. Верхний корж украсьте кремом.

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