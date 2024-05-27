Лимонний бісквіт із маком: покроковий рецепт ароматної випічки
Цей рецепт цікавий тим, що тісто замішують на оливковій олії. А сам бісквіт виходить трохи вологим і дуже ароматним.
Якщо любите бісквіти, то точно спробуйте спекти цей пиріг. У ньому небагато інгредієнтів, готується він дуже просто, а аромат лимона точно вас підкорить. Рецептом поділилися на сайті La palmera rosa.
Лимонний бісквіт із маком
Інгредієнти:
- 65 г оливкової олії (або 85 г вершкового масла кімнатної температури);
- 245 г цукру;
- терта цедра двох невеликих лимонів;
- 15 г маку;
- 165 мл молока;
- 235 г борошна;
- 2 чайні ложки розпушувача;
- дрібка дрібної солі;
- 3 яєчні білки.
Для лимонного сиропу:
- сік і терта цедра одного лимона;
- 50 г цукру.
Для лимонної глазурі:
- сік одного лимона;
- 250 г просіяної цукрової пудри.
Вмикаємо духовку на 170 градусів. Змащуємо форму вершковим маслом і відставляємо в сторону.
Кладемо масло, цукор і цедру лимона в склянку міксера і збиваємо, поки все добре не перемішається, і поступово додаємо молоко, продовжуючи збивати, поки все добре не змішається.
В окрему миску просійте борошно разом із розпушувачем і сіллю та добре перемішайте.
Додаємо борошно в масляну суміш, робимо це в три прийоми, повільно помішуючи лопаткою, поки все добре не перемішається. Додайте мак і перемішайте.
Тим часом збиваємо яєчні білки до крутих піків. Додаємо їх у попередню суміш потроху обволікаючими рухами, щоб тісто не втрачало об'єму і залишалося повітряним.
Вилийте суміш у форму, злегка постукайте формою по столу 2-3 рази, щоб тісто осіло і видалилися бульбашки повітря.
Випікаємо приблизно 30 хвилин. Або поки ви не побачите, що бісквіт готовий (це буде залежати від кожної духовки і форми, яку ви використовуєте, не всі вони проводять тепло однаково).
Дістаємо корж із духовки і, не виймаючи, поливаємо його приготованим сиропом. Після дістаньте його з форми, коли він охолоне, і полийте лимонною глазур'ю із соку та цукрової пудри.
Приготування лимонного сиропу:
Поки корж печеться, готуємо сироп. Сік і цедру лимона кладемо в каструлю разом із цукром і 100 мл води та тримаємо на середньому вогні, доки суміш не закипить, потім збільшуємо вогонь і тримаємо доти, доки вона не ввариться приблизно вдвічі та не набуде консистенції сиропу, потім знімаємо з вогню та відставляємо вбік.
Лимонна глазур:
Змішуємо цукрову пудру з лимонним соком у мисці, якщо вона дуже густа, можна додати ще трохи води або навпаки, якщо дуже прозора, додаємо ще трохи цукрової пудри.
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