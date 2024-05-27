Лимонний бісквіт із маком: покроковий рецепт ароматної випічки

Цей рецепт цікавий тим, що тісто замішують на оливковій олії. А сам бісквіт виходить трохи вологим і дуже ароматним.

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Якщо любите бісквіти, то точно спробуйте спекти цей пиріг. У ньому небагато інгредієнтів, готується він дуже просто, а аромат лимона точно вас підкорить. Рецептом поділилися на сайті La palmera rosa.

Лимонний бісквіт із маком

Інгредієнти:

65 г оливкової олії (або 85 г вершкового масла кімнатної температури);

245 г цукру;

терта цедра двох невеликих лимонів;

15 г маку;

165 мл молока;

235 г борошна;

2 чайні ложки розпушувача;

дрібка дрібної солі;

3 яєчні білки.

Для лимонного сиропу:

сік і терта цедра одного лимона;

50 г цукру.

Для лимонної глазурі:

сік одного лимона;

250 г просіяної цукрової пудри.

Вмикаємо духовку на 170 градусів. Змащуємо форму вершковим маслом і відставляємо в сторону.

Кладемо масло, цукор і цедру лимона в склянку міксера і збиваємо, поки все добре не перемішається, і поступово додаємо молоко, продовжуючи збивати, поки все добре не змішається.

В окрему миску просійте борошно разом із розпушувачем і сіллю та добре перемішайте.

Додаємо борошно в масляну суміш, робимо це в три прийоми, повільно помішуючи лопаткою, поки все добре не перемішається. Додайте мак і перемішайте.

Тим часом збиваємо яєчні білки до крутих піків. Додаємо їх у попередню суміш потроху обволікаючими рухами, щоб тісто не втрачало об'єму і залишалося повітряним.

Вилийте суміш у форму, злегка постукайте формою по столу 2-3 рази, щоб тісто осіло і видалилися бульбашки повітря.

Випікаємо приблизно 30 хвилин. Або поки ви не побачите, що бісквіт готовий (це буде залежати від кожної духовки і форми, яку ви використовуєте, не всі вони проводять тепло однаково).

Дістаємо корж із духовки і, не виймаючи, поливаємо його приготованим сиропом. Після дістаньте його з форми, коли він охолоне, і полийте лимонною глазур'ю із соку та цукрової пудри.

Приготування лимонного сиропу:

Поки корж печеться, готуємо сироп. Сік і цедру лимона кладемо в каструлю разом із цукром і 100 мл води та тримаємо на середньому вогні, доки суміш не закипить, потім збільшуємо вогонь і тримаємо доти, доки вона не ввариться приблизно вдвічі та не набуде консистенції сиропу, потім знімаємо з вогню та відставляємо вбік.

Лимонна глазур:

Змішуємо цукрову пудру з лимонним соком у мисці, якщо вона дуже густа, можна додати ще трохи води або навпаки, якщо дуже прозора, додаємо ще трохи цукрової пудри.

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