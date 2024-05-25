Білий торт: як приготувати ніжний ванільний десерт

Якщо любите ніжні ванільні десерти, то вам варто спробувати цей торт.

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Білий торт — це вишуканий та ідеальний десерт, який просто приготувати. І, за бажання, його можна доповнити свіжими фруктами. Рецептом поділилися на сайті Piccole Ricette.

Білий торт

Інгредієнти:

5 яєць;

150 г цукрового піску;

2 столові ложки теплої води;

75 г кукурудзяного крохмалю;

75 г борошна;

насіння 1 стручка ванілі;

терта цедра 1 неочищеного лимона;

1 щіпка солі;

750 г маскарпоне;

350 мл холодних рідких свіжих вершків із холодильника;

150 г цукрової пудри;

трохи тертої лимонної цедри.

Щоб приготувати білий корж, почніть із підготовки основи для бісквіта: спочатку відокремте жовтки від білків 5 яєць і розкладіть їх по окремих мисках.

Збийте яєчні жовтки з 75 г цукрового піску, двома столовими ложками теплої води, насінням ванілі та цедрою лимона до отримання пінистої, прозорої та дуже пишної суміші.

В окремій мисці просійте 75 г кукурудзяного крохмалю разом із 75 г борошна та дрібкою солі, потім додайте цю суміш у суміш яєчних жовтків.

На цьому етапі збийте яєчні білки до стійких піків, додайте 75 г цукрового піску, що залишилися, і продовжуйте збивати, доки вони стануть гладкими і блискучими.

Тепер змішайте збиті яєчні білки та збиті жовтки. Єдина хитрість — перемішати все дерев'яною ложкою або лопаткою круговими рухами від низу до верху, щоб суміш не розтеклася.

Вилийте отримане тісто в роз'ємну форму діаметром 20 сантиметрів, висотою щонайменше 8-9 сантиметрів, добре застелену папером для випічки.

Якщо у вас немає форми такого розміру, можна використовувати форму діаметром 22 або 24 сантиметри, торт буде меншим, але все одно буде смачним.

Готуйте основу в розігрітій духовці в статичному режимі за температури 180°С приблизно 35-40 хвилин або до повної готовності десерту.

Коли все буде готово, дайте основі повністю охолонути, потім розріжте її навпіл, щоб отримати два диски, і зробіть начинку.

У мисці змішайте кілька хвилин 750 г маскарпоне, щоб він став м'якшим, потім додайте 150 г попередньо просіяної цукрової пудри і трохи лимонної цедри.

Нарешті, додайте 350 мл дуже холодних свіжих вершків, щойно вийнятих із холодильника, потім збийте все електричним вінчиком до отримання щільної кремової консистенції. Перекладіть крем у кондитерський мішок із широкою насадкою-зірочкою.

Розкладіть основу білого торта на сервірувальній тарілці, потім на цей шар нанесіть рівний шар начинки і добре розподіліть її, щоб рівномірно покрити поверхню.

Помістіть верхню частину торта поверх начинки й акуратно притисніть її, а потім розподіліть крем зверху та з боків торта.

Білий торт перенесіть у холодильник щонайменше на кілька годин, перш ніж подавати його до столу.

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