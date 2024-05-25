Белый торт: как приготовить нежный ванильный десерт
Если любите нежный ванильные десерты, то вам стоит попробовать этот торт.
Белый торт – это изысканный и идеальный десерт, который просто приготовить. И, при желании, его можно дополнить свежими фруктами. Рецептом поделились на сайте Piccole Ricette.
Белый торт
Ингредиенты:
- 5 яиц;
- 150 г сахарного песка;
- 2 столовые ложки теплой воды;
- 75 г кукурузного крах мала;
- 75 г муки;
- семена 1 стручка ванили;
- тертая цедра 1 неочищенного лимона;
- 1 щепотка соли;
- 750 г маскарпоне;
- 350 мл холодных жидких свежих сливок из холодильника;
- 150 г сахарной пудры;
- немного тертой лимонной цедры.
Чтобы приготовить белый корж, начните с подготовки основы для бисквита: сначала отделите желтки от белков 5 яиц и разложите их по отдельным мискам.
Взбейте яичные желтки с 75 г сахарного песка, двумя столовыми ложками теплой воды, семенами ванили и цедрой лимона до получения пенистой, прозрачной и очень пышной смеси.
В отдельной миске просейте 75 г кукурузного крахмала вместе с 75 г муки и щепоткой соли, затем добавьте эту смесь в смесь яичных желтков.
На этом этапе взбейте яичные белки до устойчивых пиков, добавьте оставшиеся 75 г сахарного песка и продолжайте взбивать, пока они станут гладкими и блестящими.
Теперь смешайте взбитые яичные белки и взбитые желтки. Единственная хитрость — перемешать все деревянной ложкой или лопаточкой круговыми движениями снизу вверх, чтобы смесь не растеклась.
Вылейте полученное тесто в разъемную форму диаметром 20 сантиметров, высотой не менее 8-9 сантиметров, хорошо застеленную бумагой для выпечки.
Если у вас нет формы такого размера, можно использовать форму диаметром 22 или 24 сантиметра, торт будет меньше, но все равно будет вкусным.
Готовьте основу в разогретой духовке в статическом режиме при температуре 180°С примерно 35-40 минут или до полной готовности десерта.
Когда все будет готово, дайте основе полностью остыть, затем разрежьте ее пополам, чтобы получить два диска, и сделайте начинку.
В миске смешайте несколько минут 750 г маскарпоне, чтобы он стал мягче, затем добавьте 150 г предварительно просеянной сахарной пудры и немного лимонной цедры.
Наконец, добавьте 350 мл очень холодных свежих сливок, только что вынутых из холодильника, затем взбейте все электрическим венчиком до получения плотной кремовой консистенции. Переложите крем в кондитерский мешок с широкой насадкой-звездочкой.
Разложите основу белого торта на сервировочной тарелке, затем на этот слой нанесите ровный слой начинки и хорошо распределите ее, чтобы равномерно покрыть поверхность.
Поместите верхнюю часть торта поверх начинки и аккуратно прижмите ее, а потом распределите крем по верху и бокам торта.
Белый торт перенесите в холодильник минимум на пару часов, прежде чем подавать его к столу.
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