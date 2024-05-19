Настоящий вкус Италии: как приготовить шоколадный торт Тенерина

Это невероятно простой рецепт. Но он позволит вам насладиться традиционным блюдом Феррары.

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Торт Тенерина – типичный десерт города Феррары, который популярен во всей стране. Никто не может устоять перед кусочком этого фантастического шоколадного торта. У него хрустящая плотная корочка и тающая во рту мякоть. Торт Тенерина — это выпечка с небольшим количеством ингредиентов, без дрожжей. На диалекте Феррары его также называли "Torta Taclenta", что в переводе с итальянского означает "липкий". Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 24-26 см.

Торт Тенерина

Ингредиенты:

55% темный шоколад 200 г;

сливочное масло 100 г;

4 средних яйца;

сахар 150 г;

мука 50 г.

Сначала измельчите шоколад, затем переложите его в миску, поставленную в кастрюлю с водой (по возможности вода не должна соприкасаться со дном миски или кастрюли, в которую вы наливали шоколад) и растопите на водяной бане, постоянно помешивая. Только когда шоколад уже растоплен, но еще не стал слишком горячим, добавьте нарезанное кусочками сливочное масло.

Растворите масло в шоколаде, дайте шоколадно-масляной смеси остыть, время от времени помешивая, а тем временем отделите яичные желтки от белков в две разные большие миски. На этом этапе добавьте в белки половину сахара и взбивайте, пока не получите плотную пенистую смесь.

Взбитые белки отставьте в сторону, а к желткам всыпьте оставшуюся часть сахара. Взбивайте все на умеренной скорости, пока смесь не станет легкой и пышной, на этом этапе, продолжая работать венчиком, медленно влейте уже теплую смесь шоколада и масла.

Продолжайте взбивать, пока не получите однородную смесь. На этом этапе добавьте взбитые яичные белки несколькими порциями. Потом добавьте предварительно просеянную муку и перемешивайте лопаткой деликатными движениями снизу вверх.

У вас должна получиться гладкая и однородная смесь. На этом этапе смажьте сливочным маслом и мукой разъемную форму диаметром 24–26 см и вылейте в нее свежеприготовленную смесь. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180° в течение 25 минут.

После выпечки дайте вашему нежному пирогу остыть, прежде чем вынимать его из формы. Посыпьте сверху сахарной пудрой и подавайте к столу.

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