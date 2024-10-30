"Умный торт": рецепт десерта без начинки, который трансформируется в духовке
Такой торт удивительным образом меняется при готовке, а хозяйке не надо готовить крем.
"Умным тортом" эту выпечку называют потому, что этот рецепт избавляет хозяйку от необходимости готовить начинку. Хорошо приготовленный десерт просто преображается, пока находится в духовке. И у вас получится торт с молочным кремом. Это очень красиво и вкусно. Рецептом поделились на сайте Click.
Умный торт
Ингредиенты:
- 10 яиц;
- 250 г муки;
- 250 г сливочного масла (идеально 80% жирности) или маргарина;
- 250 г сахарной пудры;
- 1 литр молока жирностью не менее 3,5%;
- 1 щепотка соли;
- 1 пакетик ванильного сахара.
Можно добавить также, на ваш выбор: либо цедру лимона, либо пузырек ванильной эссенции, либо любой другой ароматизатор. Также можно добавить 50 грамм какао, чтобы получился вкуснейший шоколадно-кремовый торт.
Сначала отделяем белки от желтков. Белки оставляем на некоторое время в холодильнике, пока занимаемся желтками.
Желтки смешиваем с половиной количества сахара, ванильным сахаром и ароматизаторами и хорошо взбиваем миксером несколько минут, пока они не станут кремовыми и не посветлеют.
Затем добавляем мягкое сливочное масло (или растопленное и охлажденное) и еще раз перемешиваем до однородности.
Затем поочередно добавляем половину муки и молоко. Добавляйте одну или две столовые ложки муки и немного молока по одной, пока не смешается. У нас получится чуть более жидкая смесь.
Теперь занимаемся яичными белками. Хорошо взбейте их миксером со щепоткой соли до образования пены, затем добавьте остальной сахар и еще раз перемешайте до получения плотной пены. Затем по добавляйте оставшуюся муку и продолжайте перемешивать, пока смесь не станет однородной.
Соединяем обе смеси, перемешиваем их медленно лопаткой, чтобы не разбить пузырьки воздуха в тесте. У нас должно получиться тесто консистенции сливок. Вылейте его в форму с высокими бортами и ставим в духовку при температуре 180 градусов. Выпекайте около 50 минут и дайте остыть. Торт будет идеален, после того, как постоит в холодильнике несколько часов. При подаче посыпьте его сахарной пудрой.
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