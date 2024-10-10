Много ванильного крема: рецепт нежного торта с нектаринами

Этот десерт подается слегка замороженным.

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Этот торт можно приготовить также с абрикосами и персиками. Сливочные прослойки с фруктами напоминают тирамису. Но готовится он проще с ванильным кремом вместо двойного крема-маскарпоне. Рецептом поделились на сайте NZZ.

Торт с нектаринами

Ингредиенты:

2 дл розового вина;

2 столовые ложки сахара;

2 гвоздики;

2 звезды аниса;

2 кардамона;

5 дл сливок;

2,5 столовые ложки сахарной пудры;

1 стручок ванили;

300 г печенья "божьи пальчики" (савоярди);

6 нектаринов, очищенных от косточек и нарезанных тонкими дольками;

200 г малины.

Застелите форму (примерно 26 х 26 см) бумагой для выпечки. Нагрейте вино, сахар и специи. Перемешивайте, пока сахар не растворится. Поставьте остывать.

Взбейте сливки, ваниль и сахарную пудру в миске до пышной массы.

Отложите горсть долек нектарина и малины для украшения.

Окунайте по одному печенью засахаренной стороной в розовый сироп и выкладывайте их в форму засахаренной стороной вверх, пока дно не будет покрыто. Добавьте треть сливок и разровняйте.

Добавьте половину нектаринов и малину. Снова накройте слоем размоченных в сиропе печений, покройте половиной оставшегося крема и оставшимися фруктами и залейте все оставшимся кремом.

Поставьте в холодильник минимум на 5 часов, затем украсьте оставленными фруктами и раскрошенным печеньем. Перед подачей поставьте в морозилку на 15 минут.

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