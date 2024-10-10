Много ванильного крема: рецепт нежного торта с нектаринами
Этот десерт подается слегка замороженным.
Этот торт можно приготовить также с абрикосами и персиками. Сливочные прослойки с фруктами напоминают тирамису. Но готовится он проще с ванильным кремом вместо двойного крема-маскарпоне. Рецептом поделились на сайте NZZ.
Торт с нектаринами
Ингредиенты:
- 2 дл розового вина;
- 2 столовые ложки сахара;
- 2 гвоздики;
- 2 звезды аниса;
- 2 кардамона;
- 5 дл сливок;
- 2,5 столовые ложки сахарной пудры;
- 1 стручок ванили;
- 300 г печенья "божьи пальчики" (савоярди);
- 6 нектаринов, очищенных от косточек и нарезанных тонкими дольками;
- 200 г малины.
Застелите форму (примерно 26 х 26 см) бумагой для выпечки. Нагрейте вино, сахар и специи. Перемешивайте, пока сахар не растворится. Поставьте остывать.
Взбейте сливки, ваниль и сахарную пудру в миске до пышной массы.
Отложите горсть долек нектарина и малины для украшения.
Окунайте по одному печенью засахаренной стороной в розовый сироп и выкладывайте их в форму засахаренной стороной вверх, пока дно не будет покрыто. Добавьте треть сливок и разровняйте.
Добавьте половину нектаринов и малину. Снова накройте слоем размоченных в сиропе печений, покройте половиной оставшегося крема и оставшимися фруктами и залейте все оставшимся кремом.
Поставьте в холодильник минимум на 5 часов, затем украсьте оставленными фруктами и раскрошенным печеньем. Перед подачей поставьте в морозилку на 15 минут.
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