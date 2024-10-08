С творожным кремом: рецепт торта, который готовится без духовки

Такой торт очень просто приготовить, как и крем: простой из сметаны, или более сложный из рикотты.

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Хороший торт с вкусным кремом – это тот рецепт, который может стать вашим любимым. Тем более, что готовится он без духовки, что очень удобно, если духовки у вас нет, или она занята. Фокус расскажет, как его приготовить.

Торт без духовки

Ингредиенты:

мука — 700 г;

топленое масло — 90 г;

кефир — 100 мл;

сметана — 850 г;

сахар — 350 г;

сода — ½ чайные ложки;

варенье из айвы, персиков, черной смородины, или любое другое по вашему вкусу.

Крем из рикотты

Ингредиенты:

рикотта — 250 г;

сахар — 50 г;

белый шоколад — 100 г;

сливки 33% — 200 г;

желатин — 11 г.

Растопите масло, добавьте кефир, 150 грамм сметаны, 100 грамм сахара, соду и перемешайте. Просейте муку, влейте к ней масляную смесь и руками замесите крутое тесто. Оставьте на 10–15 минут, снова обомните руками и разделите на семь равных частей.

Раскатайте коржи толщиной 2 мм и обжарьте по очереди на хорошо разогретой сковороде без масла, на среднем огне. Дайте коржам полностью остыть.

Смешайте сметану и сахар до полного растворения сахара. Лучше делать это вручную, а не миксером, потому что случайно можно сбить масло.

Каждый корж смажьте слоем сметанного крема. Остатками крема покройте торт по бокам. Украсьте торт можно крошками из обрезков коржей или любимым вареньем.

Также вы можете приготовить более изысканный крем из рикотты. Рикотту взбейте с сахаром, добавьте расплавленный белый шоколад. Желатин растворите, порционно добавьте взбитые сливки. Смешайте сливочную массу и крем из рикотты. Остудите и нанесите на коржи.

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