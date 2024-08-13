Самый вкусный торт: рецепт десерта с безе и сливочным кремом (видео)
Сочетание ингредиентов и простота приготолвения этого торта понравятся любому, кто решит порадовать себя таким десертом.
Торт с безе, сливками и тонким коржом – это невероятно вкусный и, самое главное, очень просто в приготовлении десерт, рецептом которого поделилась кулинарный блогер Светлана Бауэр. Она уверяет, что ничего вкуснее не ела, а лакомство буквально тает во рту.
Торт с безе и сливочным кремом
Ингредиенты:
Для теста:
- сливочное масло — 100 г;
- сахар — 100 г;
- желтки — 4 шт.;
- молоко — 3 ст. л.;
- мука — 150 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для безе:
белок — 4 шт;
сахар — 200 гр;
лимонный сок — 1 ч. л;
грецкие орехи — 50 г.
Для крема:
сливки (30%) — 400 г;
сахарная пудра — 100 г.
Способ приготовления:
Масло взбить с сахаром, добавить молоко, желтки и муку с разрыхлителем. По консистенции тесто получается, как густая сметана. Взять пергаментную бумагу по размеру формы для выпекания, размазать тесто по всей поверхности пергамента, насколько это возможно. Охлажденные белки взбить с лимонным соком и сахаром до устойчивых пиков и выложить на тесто. Сверху посыпать измельченными грецкими орехами и отправить в разогретую до 170 градусов духовку на 40-45 минут.
Для крема взбить сливки с сахарной пудрой в пышную массу.
Готовый корж разрезать на две равных части, когда он немного остынет. Одну половинку торта поверх безе смазать кремом и накрыть второй так, чтобы безе было вверху. Полить растопленным шоколадом.
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