Торт "Арбуз": рецепт яркого, легкого и очень вкусного десерта (видео)
С приготовлением этого лакомства придется повозиться, но результат того стоит.
Если вы любите легкие, нежные и красивые десерты, рекомендуем вам обратить внимание на рецепт украинского кулинарного блогера Валерии Велигуры. Она в деталях показала и рассказала, приготовить вкуснейшее лакомство, которое порадует не только вкусом, но и эффектным видом.
Торт "Арбуз"
Ингредиенты:
Для бисквита:
- шпинат – 100 гр;
- яйца – 2 шт;
- мука – 35 гр;
- разрыхлитель – 1/2 ч. л;
- цедра лимона;
- соль – щепотка;
- сахар – 50 гр.
Для начинки:
- желатин – 10 гр;
- молоко – 50 мл;
- творог – 150 гр;
- натуральный йогурт – 150 гр;
- сахарная пудра – 100 гр;
- ванильный сахар – 1 пакетик;
- сливки 33% – 300 мл.
Для желе:
- желе "Лесные ягоды" – 1 упаковка;
- вода – 300 мл;
- горсть голубики.
Способ приготовления:
Сначала готовим бисквит. Шпинат залить крутым кипятком и через три минуты слить воду и хорошо отжать листья. Дать остыть, добавить яичные желтки и перебить блендером до однородности. Добавить просеянную муку, разрыхлитель, цедру лимона и перемешать.
Белки с солью взбить миксером в пену и, продолжая взбивать, ввести сахар. Взбить до пиков и в три этапа ввести в тесто (осторожно перемешивая лопаткой снизу вверх).
Вылить тесто на противень, застеленный пергаментом, и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 15 минут, после чего дать остыть полностью и вырезать лепешку диаметром 18 см.
Теперь готовим начинку. Желатин смешать с молоком и оставить на 10 минут. Отдельно смешать творог, йогурт, растопленный желатин, половину сахарной пудры, ванильный сахар и пробить блендером.
К холодным сливкам добавить остальную часть сахарной пудры и взбить до загустения.
Смешать сливки с основной массой и вылить в форму, застеленную ацетатной пленкой, сверху на бисквит. Убрать в холодильник на 3-4 часа.
Далее очередь желе. Высыпать содержимое пакета в горячую воду, хорошо перемешать и дать остыть. 1/3 желе вылить в форму сверху на начинку и добавить голубику. Убрать в холодильник на 15-20 минут, после чего залить остальным желе и отправить обратно в холодильник до полного застывания.
Читайте также:
Хит пасхального стола: рецепт яркого закусочного чизкейка (видео)
Черничный чизкейк с белой помадкой: рецепт изумительного десерта без выпечки