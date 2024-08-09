Торт "Арбуз": рецепт яркого, легкого и очень вкусного десерта (видео)

С приготовлением этого лакомства придется повозиться, но результат того стоит.

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Если вы любите легкие, нежные и красивые десерты, рекомендуем вам обратить внимание на рецепт украинского кулинарного блогера Валерии Велигуры. Она в деталях показала и рассказала, приготовить вкуснейшее лакомство, которое порадует не только вкусом, но и эффектным видом.

Торт "Арбуз"

Ингредиенты:

Для бисквита:

шпинат – 100 гр;

яйца – 2 шт;

мука – 35 гр;

разрыхлитель – 1/2 ч. л;

цедра лимона;

соль – щепотка;

сахар – 50 гр.

Для начинки:

желатин – 10 гр;

молоко – 50 мл;

творог – 150 гр;

натуральный йогурт – 150 гр;

сахарная пудра – 100 гр;

ванильный сахар – 1 пакетик;

сливки 33% – 300 мл.

Для желе:

желе "Лесные ягоды" – 1 упаковка;

вода – 300 мл;

горсть голубики.

Способ приготовления:

Сначала готовим бисквит. Шпинат залить крутым кипятком и через три минуты слить воду и хорошо отжать листья. Дать остыть, добавить яичные желтки и перебить блендером до однородности. Добавить просеянную муку, разрыхлитель, цедру лимона и перемешать.

Белки с солью взбить миксером в пену и, продолжая взбивать, ввести сахар. Взбить до пиков и в три этапа ввести в тесто (осторожно перемешивая лопаткой снизу вверх).

Вылить тесто на противень, застеленный пергаментом, и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 15 минут, после чего дать остыть полностью и вырезать лепешку диаметром 18 см.

Теперь готовим начинку. Желатин смешать с молоком и оставить на 10 минут. Отдельно смешать творог, йогурт, растопленный желатин, половину сахарной пудры, ванильный сахар и пробить блендером.

К холодным сливкам добавить остальную часть сахарной пудры и взбить до загустения.

Смешать сливки с основной массой и вылить в форму, застеленную ацетатной пленкой, сверху на бисквит. Убрать в холодильник на 3-4 часа.

Далее очередь желе. Высыпать содержимое пакета в горячую воду, хорошо перемешать и дать остыть. 1/3 желе вылить в форму сверху на начинку и добавить голубику. Убрать в холодильник на 15-20 минут, после чего залить остальным желе и отправить обратно в холодильник до полного застывания.

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