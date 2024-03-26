Маффины-чизкейки: рецепт компактного и вкусного десерта

Для желе можно взять не только клубнику, но и любые другие ягоды.

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Маффины и чизкейки – десерты, которые многие с удовольствием выбирают к чаю, кофе или просто в качестве сладкого перекуса. Кулинарный блогер Тати Чуднова предлагает объединить эти два блюда и приготовить чизкейко-маффины. Их компактная форма и сочетание двух любимых вкусов сделают этот десерт одним из самых популярных в вашем блокноте с рецептами.

Чизкейко-маффины

Ингредиенты на 15 шт:

печенье – 150 гр;

масло – 60 гр;

сливочный творог – 300 гр;

сметана – 150 гр;

сахар – 120 гр;

яйца – 2 шт;

лимонный сок – 1 ч. л;

крахмал – 20 гр;

клубника – 300 гр;

сахарная пудра – 70 гр;

крахмал – 20 гр.

Способ приготовления:

Печенье измельчить в крошку в блендере и смешать с растопленным маслом. Выложить массу в формочки по 1-1,5 ст. л и утрамбовать рюмкой или ложкой.

Сливочный сыр смешать со сметаной, сахаром, лимонным соком, яйцами и перемешать до однородности. Далее добавить крахмал и хорошо перемешать. Выложить на основу из печенья по 2 ст. л. Слегка постучать формой о стол, чтобы масса равномерно разровнялась, и отправить ее в духовку, разогретую до 160 градусов на 16-19 минут. При выпекании маффины поднимутся, а затем снова вернутся к прежней высоте.

Дать кексам постоять в открытой духовке 10 минут. Далее достать форму и дать выпечке остыть.

Для желейного слоя замороженную клубнику соединить с сахарной пудрой и отправить на огонь, чтобы растопить. После этого измельчить блендером, добавить крахмал и перемешать, чтобы не было комочков. Отправить на средний огонь и помешивать до загущения. Снять с огня, переложить в другую тару, накрыть пленкой в контакт и дать полностью остыть.

Остывшую желейную массу выложить на кексы с помощью кондитерского мешка, разровнять ее и поставить в холодильник до застывания.

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