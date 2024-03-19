Маффины с замороженными ягодами: как вкусно пристроить оставшиеся дары лета

Такие маффины – отличный способ порадовать себя бюджетной и аппетитной выпечкой.

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Любите выпечку с ягодами, и у вас в морозилке найдется немного замороженных даров лета? Тогда самое время приготовить вкуснейшие маффины с замороженными ягодами по рецепту кулинарного блогера Яны Гординовской.

Маффины с замороженными ягодами

Ингредиенты:

яйца – 2 шт;

молоко – 120 мл;

разрыхлитель – 2 ч. л;

сливочное масло – 50 гр;

мука – 250 гр;

сахар – 50-100 гр (по вкусу);

ваниль;

ягоды + 2 чайные ложки для их обкатки.

Способ приготовления:

Достать ягоды из морозилки, посыпать их двумя чайными ложками муки и хорошо размешать.

Все сухие ингредиенты смешать, влить молоко, добавить яйца и растопленное сливочное масло. Хорошо размешать тесто и добавить ягоды в муке.

Формы наполнить тестом, как показано на виде. Главное – не до конца, так как маффины вырастут в размере.

Отправить в разогретую до 210 градусов духовку на 15 минут, а затем уменьшить температуру до 180 градусов и выпекать еще 20 минут.

Маффины по желанию можно посыпать корицей с сахаром (для ароматной золотистой корки) или орешками.

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