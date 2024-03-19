Мафіни із замороженими ягодами: як смачно прилаштувати дари літа, що залишилися
Такі мафіни — чудовий спосіб потішити себе бюджетною та апетитною випічкою.
Любите випічку з ягодами, і у вас у морозилці знайдеться трохи заморожених дарів літа? Тоді саме час приготувати смачні мафіни із замороженими ягодами за рецептом кулінарної блогерки Яни Гординовської.
Мафіни із замороженими ягодами
Інгредієнти:
- яйця — 2 шт;
- молоко — 120 мл;
- розпушувач — 2 ч. л;
- вершкове масло — 50 г;
- борошно — 250 г;
- цукор — 50-100 г (за смаком);
- ваніль;
- ягоди + 2 чайні ложки для їхнього обкатування.
Спосіб приготування:
Дістати ягоди з морозилки, посипати їх двома чайними ложками борошна і добре розмішати.
Усі сухі інгредієнти змішати, влити молоко, додати яйця і розтоплене вершкове масло. Добре розмішати тісто і додати ягоди в борошні.
Форми наповнити тістом, як показано на вигляді. Головне — не до кінця, оскільки мафіни виростуть у розмірі.
Відправити в розігріту до 210 градусів духовку на 15 хвилин, а потім зменшити температуру до 180 градусів і випікати ще 20 хвилин.
Мафіни за бажанням можна посипати корицею з цукром (для ароматної золотистої скоринки) або горішками.
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