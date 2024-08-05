Ореховый торт с кофейным кремом: детальный рецепт приготовления вкусного десерта

Чтобы приготовить этот торт, придется потратить время, однако результат того стоит.

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Вкусных тортов много не бывает, а десерт, сочетающий в себе орехи и какао станет настоящим наслаждением для сладкоежек. Рекомендуем приготовить ореховый крем с кофейным кремом по рецепту автора блога "Вкусные рецепты на каждый день".

Ореховый торт с кофейным кремом

Ингредиенты:

Для коржей:

орехи – 225 гр;

мука – 60 гр;

манка – 3 ст. л;

разрыхлитель для теста – 1,5 ч. л;

белки – 7 шт;

соль – щепотка;

сахар – 150 гр;

желтки – 4 шт.

Для крема:

молоко – 500 мл;

крахмал – 3 ст. л;

желтки – 3 шт;

кофе (растворимый) – 2 ст. л;

сахар – 100 гр;

масло (82%) – 200 гр.

Для ганаша:

черный шоколад – 100 гр;

сливки (30%) – 85 мл.

Для глазури:

сахарная пудра – 1 ст. л;

какао – 15 гр;

молоко – 125 мл;

желатин – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Сначала готовим коржи. К перемолотым в крупу орехам добавить муку, манку, разрыхлитель и перемешать. Белки взбить со щепоткой соли. Когда начнут густеть, увеличить обороты и, постепенно добавляя сахар, взбивать до густой массы, пока сахар не растворится. Только после этого добавить обороты, и по одному добавляя желтки, аккуратно взбить.

Дальше ввести в массу все сухие ингредиенты и аккуратно вмешать их лопаткой. Выложить тесто в застеленную пергаментом форму и выпекать в разогретой до 170 градусов духовке примерно 40 минут. Духовку в это время не открывать, потому что серединка упадет. Дать остыть и разрезать на 3 коржа.

Для крема смешать 1/2 ст. холодного молока с крахмалом и желтками. Оставшееся молоко перелить в кастрюлю с толстым дном, добавить кофе, сахар и, помешивая, довести до кипения. Когда масса закипит, добавить разведенный крахмал. Помешивая, довести до первого пузырька, выключить и накрыть пищевой пленкой "в контакт". Дать остыть. В мягкое масло ввести порциями заварную массу комнатной температуры, взбить крем.

Следующий этап – ганаш. Сливки нагреть не до кипения. Залить ими измельченный шоколад и перемешать до однородной массы. Охладить.

Распределить ганаш комнатной температуры по трем лепешкам. Далее торт собирать в разъемном кольце. Каждый корж перемазать кремом и выложить друг на друга. Поставить в холодильник на два часа. Верх украсить глазурью.

Для приготовления глазури желатин залить столовой ложкой холодной воды, оставить на 15 минут. В кастрюлю выложить какао, пудру, перемешать, влить молоко. На маленьком огне, помешивая, довести до кипения. Снять с огня, добавить желатин и перемешать, пока он не растворится. Немного остывшую, густеющую глазурь выложить и распределить по верху торта. Когда застынет, аккуратно убрать кондитерское кольцо.

Украсить верх торта по желанию.

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