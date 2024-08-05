Горіховий торт із кавовим кремом: детальний рецепт приготування смачного десерту

Щоб приготувати цей торт, доведеться витратити час, проте результат того вартий.

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Смачних тортів багато не буває, а десерт, що поєднує в собі горіхи і какао, стане справжньою насолодою для ласунів. Рекомендуємо приготувати горіховий торт із кавовим кремом за рецептом авторки блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Горіховий торт із кавовим кремом

Інгредієнти:

Для коржів:

горіхи — 225 г;

борошно — 60 г;

манка — 3 ст. л;

розпушувач для тіста — 1,5 ч. л;

білки — 7 шт;

сіль — дрібка;

цукор — 150 г;

жовтки — 4 шт.

Для крему:

молоко — 500 мл;

крохмаль — 3 ст. л;

жовтки — 3 шт;

кава (розчинна) — 2 ст. л;

цукор — 100 г;

масло (82%) — 200 г.

Для ганаша:

чорний шоколад — 100 г;

вершки (30%) — 85 мл.

Для глазурі:

цукрова пудра — 1 ст. л;

какао — 15 гр;

молоко — 125 мл;

желатин — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо коржі. До перемелених на крупу горіхів додати борошно, манку, розпушувач і перемішати. Білки збити з дрібкою солі. Коли почнуть густіти, збільшити оберти і, поступово додаючи цукор, збивати до густої маси, поки цукор не розчиниться. Тільки після цього додати оберти, і по одному додаючи жовтки, акуратно збити.

Далі ввести в масу всі сухі інгредієнти й акуратно вмішати їх лопаткою. Викласти тісто в застелену пергаментом форму і випікати в розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 40 хвилин. Духовку в цей час не відкривати, бо серединка впаде. Дати охолонути і розрізати на 3 коржі.

Для крему змішати 1/2 ст. холодного молока з крохмалем і жовтками. Молоко, що залишилося, перелити в каструлю з товстим дном, додати каву, цукор і, помішуючи, довести до кипіння. Коли маса закипить, додати розведений крохмаль. Помішуючи, довести до першої бульбашки, вимкнути і накрити харчовою плівкою "в контакт". Дати охолонути. У м'яке масло ввести порціями заварну масу кімнатної температури, збити крем.

Наступний етап — ганаш. Вершки нагріти не до кипіння. Залити ними подрібнений шоколад і перемішати до однорідної маси. Охолодити.

Розподілити ганаш кімнатної температури по трьох коржах. Далі торт збирати в роз'ємному кільці. Кожен корж перемазати кремом і викласти один на одного. Поставити в холодильник на дві години. Верх прикрасити глазур'ю.

Для приготування глазурі желатин залити столовою ложкою холодної води, залишити на 15 хвилин. У каструлю викласти какао, пудру, перемішати, влити молоко. На маленькому вогні, помішуючи, довести до кипіння. Зняти з вогню, додати желатин і перемішати, поки він не розчиниться. Трохи остиглу глазур, що густішає, викласти і розподілити по верху торта. Коли застигне, акуратно прибрати кондитерське кільце.

Прикрасити верх торта за бажанням.

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