Легкий, але смачний торт на кефірі: рецепт смачного десерту
Торт на кефірі дуже просто приготувати. Усі інгредієнти доступні, а приготування не вимагає складних кулінарних процесів.
Торт має довгу історію, ще стародавні єгиптяни готували коржі із тіста з медом, а римляни доповнювали десерти сухофруктами та горіхами. А тепер, коли у нас є цукор і безліч інгредієнтів, можна приготувати десерт на будь-який смак. Рецептом цього десерту поділилися на сайті Nur.
Торт на кефірі
Інгредієнти:
- куряче яйце — 2 шт;
- сметана 20% — 400 г;
- цукор — 250 г;
- борошно — 250 г;
- рослинна олія — 100 мл;
- кефір 3,2% — 300 г;
- какао-порошок — 3 ст. л.;
- харчова сода — 0,5 ч. л.;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- вода — 50 мл;
- варене згущене молоко — 360 г.
Налийте в миску кефір кімнатної температури, додайте соду і перемішайте. Залиште на 5–10 хвилин, щоб вони вступили в реакцію і на поверхні утворилися бульбашки. У рідку основу додайте цукор і яйця та перемішайте масу вінчиком. Цукор має повністю розчинитися, а маса стати однорідною. Додайте рослинну олію без запаху та борошно. Додайте какао та розпушувач. Влийте 50 мл окропу і вимісіть тісто до однорідної консистенції.
Вилийте тісто на деко, застелене пергаментом, і випікайте в розігрітій до 180 °C духовці 30–35 хвилин. Спечіть корж, дістаньте і дайте йому охолонути.
Приготуйте крем: змішайте варене згущене молоко зі сметаною. Розріжте корж уздовж, щоб вийшло два рівних шари, і підрівняйте краї. Змастіть коржі кремом і посипте крихтою з обрізків коржів. Дайте десерту просочитися кремом 1–2 години і подавайте.
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