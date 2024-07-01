Легкий, але смачний торт на кефірі: рецепт смачного десерту

Торт на кефірі дуже просто приготувати. Усі інгредієнти доступні, а приготування не вимагає складних кулінарних процесів.

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Торт має довгу історію, ще стародавні єгиптяни готували коржі із тіста з медом, а римляни доповнювали десерти сухофруктами та горіхами. А тепер, коли у нас є цукор і безліч інгредієнтів, можна приготувати десерт на будь-який смак. Рецептом цього десерту поділилися на сайті Nur.

Торт на кефірі

Інгредієнти:

куряче яйце — 2 шт;

сметана 20% — 400 г;

цукор — 250 г;

борошно — 250 г;

рослинна олія — 100 мл;

кефір 3,2% — 300 г;

какао-порошок — 3 ст. л.;

харчова сода — 0,5 ч. л.;

розпушувач — 1 ч. л.;

вода — 50 мл;

варене згущене молоко — 360 г.

Налийте в миску кефір кімнатної температури, додайте соду і перемішайте. Залиште на 5–10 хвилин, щоб вони вступили в реакцію і на поверхні утворилися бульбашки. У рідку основу додайте цукор і яйця та перемішайте масу вінчиком. Цукор має повністю розчинитися, а маса стати однорідною. Додайте рослинну олію без запаху та борошно. Додайте какао та розпушувач. Влийте 50 мл окропу і вимісіть тісто до однорідної консистенції.

Вилийте тісто на деко, застелене пергаментом, і випікайте в розігрітій до 180 °C духовці 30–35 хвилин. Спечіть корж, дістаньте і дайте йому охолонути.

Приготуйте крем: змішайте варене згущене молоко зі сметаною. Розріжте корж уздовж, щоб вийшло два рівних шари, і підрівняйте краї. Змастіть коржі кремом і посипте крихтою з обрізків коржів. Дайте десерту просочитися кремом 1–2 години і подавайте.

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