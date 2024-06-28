Млинці з ягодами: рецепт смачного сніданку

Якщо ви любите тонкі млинці, то ця страва припаде вам до смаку.

Related video

Млинці в поєднанні зі свіжою малиною, чорницею, або іншими ягодами на ваш смак, це ідеальний вибір до сніданку. Фокус розповість, як його приготувати.

Ви можете вибрати й інші ягоди та фрукти: малину, абрикоси, або нарізати скибочками персики.

Млинці з ягодами

Інгредієнти:

одне яйце;

борошно — 100 г;

олія рослинна — 4 ст. л.;

чорниця — 100 г;

полуниця — 100 г;

молоко — 300 мл;

цукор коричневий — 2 ст. л.;

сир маскарпоне — 6 ст. л.

Спочатку приготуйте тісто для млинців. Борошно просійте в миску. Додайте дрібку солі, яйце та молоко. За допомогою вінчика збийте.

У сковороді розігрійте олію і виливайте ополоником тісто, щоб закрити все дно сковороди.

Смажте по хвилині з кожного боку, або просто до рум'яного кольору. Смажте млинці, поки не закінчиться тісто.

Ягоди вимийте, видаліть хвостики та кісточки (залежно від того, які ягоди ви використовуєте). Чорниці покладіть у сотейник, додайте трохи води і цукор, нагрійте, щоб цукор розчинився, і додайте полуницю.

Розкладіть млинці по тарілках. Додайте по ложці маскарпоне і полийте сиропом з ягодами. Подавайте млинці з ягодами на стіл.

Читайте також:

Смачні вихідні: як приготувати апельсиновий кекс

Вареники з ягодами та сиром: рецепт смачних ласощів

Торф'яний пиріг із вишнею: рецепт дивовижного десерту до чаю