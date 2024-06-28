Млинці з ягодами: рецепт смачного сніданку
Якщо ви любите тонкі млинці, то ця страва припаде вам до смаку.
Млинці в поєднанні зі свіжою малиною, чорницею, або іншими ягодами на ваш смак, це ідеальний вибір до сніданку. Фокус розповість, як його приготувати.
Ви можете вибрати й інші ягоди та фрукти: малину, абрикоси, або нарізати скибочками персики.
Млинці з ягодами
Інгредієнти:
- одне яйце;
- борошно — 100 г;
- олія рослинна — 4 ст. л.;
- чорниця — 100 г;
- полуниця — 100 г;
- молоко — 300 мл;
- цукор коричневий — 2 ст. л.;
- сир маскарпоне — 6 ст. л.
Спочатку приготуйте тісто для млинців. Борошно просійте в миску. Додайте дрібку солі, яйце та молоко. За допомогою вінчика збийте.
У сковороді розігрійте олію і виливайте ополоником тісто, щоб закрити все дно сковороди.
Смажте по хвилині з кожного боку, або просто до рум'яного кольору. Смажте млинці, поки не закінчиться тісто.
Ягоди вимийте, видаліть хвостики та кісточки (залежно від того, які ягоди ви використовуєте). Чорниці покладіть у сотейник, додайте трохи води і цукор, нагрійте, щоб цукор розчинився, і додайте полуницю.
Розкладіть млинці по тарілках. Додайте по ложці маскарпоне і полийте сиропом з ягодами. Подавайте млинці з ягодами на стіл.
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