Блины с ягодами: рецепт вкусного завтрака
Если вы любите тонкие блинчики, то это блюдо придется вам по вкусу.
Блинчики в сочетании со свежей малиной, черникой, или другими ягодами по вашему вкусу, это идеальный выбор к завтраку. Фокус расскажет, как его приготовить.
Вы можете выбрать и другие ягоды и фрукты: малину, абрикосы, или нарезать ломтиками персики.
Блинчики с ягодами
Ингредиенты:
- одно яйцо;
- мука – 100 г;
- масло растительное – 4 ст. л.;
- черника – 100 г;
- клубника – 100 г;
- молоко – 300 мл;
- сахар коричневый – 2 ст. л.;
- сыр маскарпоне – 6 ст. л.
Сначала приготовьте тесто для блинов. Муку просейте в миску. Добавьте щепотку соли, яйцо и молоко. С помощью венчика взбейте.
В сковороде разогрейте масло и выливайте половником тесто, чтобы закрыть все дно сковороды.
Жарьте по минуте с каждой стороны, или просто до румяного цвета. Жарьте блины, пока не закончится тесто.
Ягоды вымойте, удалите хвостики и косточки (в зависимости от того, какие ягоды вы используете). Чернику положите в сотейник, добавьте немного воды и сахар, нагрейте, чтобы сахар растворился и добавьте клубнику.
Разложите блины по тарелкам. Добавьте по ложке маскарпоне и полейте сиропом с ягодами. Подавайте блины с ягодами на стол.
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