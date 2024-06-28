Блины с ягодами: рецепт вкусного завтрака

Если вы любите тонкие блинчики, то это блюдо придется вам по вкусу.

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Блинчики в сочетании со свежей малиной, черникой, или другими ягодами по вашему вкусу, это идеальный выбор к завтраку. Фокус расскажет, как его приготовить.

Вы можете выбрать и другие ягоды и фрукты: малину, абрикосы, или нарезать ломтиками персики.

Блинчики с ягодами

Ингредиенты:

одно яйцо;

мука – 100 г;

масло растительное – 4 ст. л.;

черника – 100 г;

клубника – 100 г;

молоко – 300 мл;

сахар коричневый – 2 ст. л.;

сыр маскарпоне – 6 ст. л.

Сначала приготовьте тесто для блинов. Муку просейте в миску. Добавьте щепотку соли, яйцо и молоко. С помощью венчика взбейте.

В сковороде разогрейте масло и выливайте половником тесто, чтобы закрыть все дно сковороды.

Жарьте по минуте с каждой стороны, или просто до румяного цвета. Жарьте блины, пока не закончится тесто.

Ягоды вымойте, удалите хвостики и косточки (в зависимости от того, какие ягоды вы используете). Чернику положите в сотейник, добавьте немного воды и сахар, нагрейте, чтобы сахар растворился и добавьте клубнику.

Разложите блины по тарелкам. Добавьте по ложке маскарпоне и полейте сиропом с ягодами. Подавайте блины с ягодами на стол.

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