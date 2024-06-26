Торфяной пирог с вишней: рецепт изумительного десерта к чаю
Перед подачей необходимо дать готовому пирогу остыть.
Июнь – месяц, когда в садах и на дачах вовсю зреют вишни. Эта ягода очень любима хозяйками, поскольку отлично подходит как для заготовок на зиму, так и для приготовления разнообразных десертов. Сегодня мы предлагаем вам приготовить торфяной пирог с ягодами. Он получается рассыпчатый, вкусный и очень ароматный. Рецептом пирога поделились в блоге "Кулинарная книга".
Торфяной пирог с вишней
Ингредиенты:
Для теста:
- мука – 400 гр;
- какао – 4 ст. л;
- сахар – 100 гр;
- соль – щепотка;
- масло сливочное холодное – 200 гр.
Для начинки:
- творог – 500 гр;
- яйца – 4 шт;
- сахар – 150 гр;
- сметана – 100 гр;
- крахмал – 2 ст. л;
- ванильный сахар – 10 гр;
- вишни без косточек – 400 гр;
- крахмал – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Ингредиенты для теста смешать и перетереть в крошку.
Для начинки смешать все ингредиенты, кроме вишен.
В форму выложить 2/3 части крошки, залить половиной творожной массы, добавить вишню, смешанную с крахмалом, залить оставшейся творожной массы. Сверху посыпать крошкой.
Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, около часа. Перед нарезкой дать пирогу остыть.
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