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Еда

Торфяной пирог с вишней: рецепт изумительного десерта к чаю

тертый пирог, пирог с вишней
Фото: Скрин видео

Перед подачей необходимо дать готовому пирогу остыть.

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Июнь – месяц, когда в садах и на дачах вовсю зреют вишни. Эта ягода очень любима хозяйками, поскольку отлично подходит как для заготовок на зиму, так и для приготовления разнообразных десертов. Сегодня мы предлагаем вам приготовить торфяной пирог с ягодами. Он получается рассыпчатый, вкусный и очень ароматный. Рецептом пирога поделились в блоге "Кулинарная книга".

Торфяной пирог с вишней

Ингредиенты:

Для теста:

  • мука – 400 гр;
  • какао – 4 ст. л;
  • сахар – 100 гр;
  • соль – щепотка;
  • масло сливочное холодное – 200 гр.

Для начинки:

  • творог – 500 гр;
  • яйца – 4 шт;
  • сахар – 150 гр;
  • сметана – 100 гр;
  • крахмал – 2 ст. л;
  • ванильный сахар – 10 гр;
  • вишни без косточек – 400 гр;
  • крахмал – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Ингредиенты для теста смешать и перетереть в крошку.

Для начинки смешать все ингредиенты, кроме вишен.

В форму выложить 2/3 части крошки, залить половиной творожной массы, добавить вишню, смешанную с крахмалом, залить оставшейся творожной массы. Сверху посыпать крошкой.

Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, около часа. Перед нарезкой дать пирогу остыть.

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