Торт Панчо с вишней: оригинальный рецепт классического десерта

Торт "Панчо" обычно готовят с ананасами. Но с вишней он получается не менее вкусным.

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Готовится торт "Панчо" обычно с ананасом. И это один из самых простых в приготовлении тортов, который неизменно получается даже у самых неопытных кулинаров. Торт "Панчо" можно приготовить и с вишней.

Торт "Панчо" с вишней

Ингредиенты:

Для коржей:

мука – 260 г;

три яйца;

сметана 20% – 280 г;

сахар – 170 г;

ванильный сахар – 10 г;

какао-порошок – 40 г;

разрыхлитель – 11 г;

соль.

Для крема и украшения:

сметана 30% – 900 г;

сахар – 250 г;

консервированная вишня без косточек и сиропа – 400 г;

горький шоколад – 50 г.

Сначала приготовьте коржи. Для этого яйца взбейте с солью, обычным и ванильным сахаром до получения пышной светлой массы однородной консистенции. Добавьте сметану. Взбейте еще раз.

Муку просейте с какао-порошком и разрыхлителем. Затем постепенно добавляйте мучную смесь в яично-сметанную массу, перемешивая венчиком или миксером на низкой скорости.

Форму диаметром 20–22 см выстелите бумагой для выпечки. Духовку нагрейте до 170 градусов. Вылейте тесто в подготовленную форму и разровняйте. Выпекайте около 35 минут. Дайте полностью остыть.

Корж для торта разрежьте на два пласта. Нижний отложите. Верхний нарежьте небольшими кубиками. Миску емкостью два литра и с диаметром верхней части 20 см выстелите пищевой пленкой и смажьте растительным маслом.

И готовьте крем. Сметану взбейте миксером с сахаром. Вишню выложите на сито и слегка отожмите.

Время собирать торт "Панчо". Кусочки шоколадного коржа обмакивайте в сметанный крем и выкладывайте в подготовленную миску, чередуя с вишней. Оставшийся крем вылейте сверху и накройте целым круглым коржом. Накройте верх пленкой и уберите в холодильник на 4 часа, а лучше на ночь.

Утром снимите пленку с верха торта. Положите на него большую плоскую тарелку и осторожно переверните торт на тарелку и снимите пленку. Шоколад растопите и переложите в кондитерский мешок. Украсьте торт сверху шоколадными узорами и дайте застыть.

Торт "Панчо" можно приготовить и со свежей вишней. Но она слишком сочная. Это нужно учитывать. Можно добавить в торт и дробленые орехи.

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