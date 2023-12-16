Самый вкусный десерт: рецепт торта "Панчо"

Способом приготовления этого популярного десерта поделилась украинский блогер.

Related video

Торт "Панчо" это достояние уже современной кулинарии, когда в магазинах появились консервированные ананасы и стали доступными для любого. Это очень простой рецепт, ведь здесь не надо формировать многослойный торт и следить, чтобы крем не потек и не испортил парадный вид.

Рецептом поделилась украинский кулинарный блогер Татьяна Юшина. По ее словам, этот торт не оставляет равнодушным никого.

Торт "Панчо"

Ингредиенты:

Для теста:

6 яиц;

200 г сахара;

100 г муки;

30 г какао;

0,5 ч. л. разрыхлителя;

60-80 г сливочного масла, растопить.

Для крема:

400 г сливок 33-36%;

300 г сметаны 25-30%;

120 г сахарной пудры; 120 г сахарной пудры;

1 ч. л. ванильного сахара или экстракта ванили.

Для начинки:

300 г консервированного ананаса;

200 г замороженной или консервированной вишни;

50 г грецких орехов.

Для покрытия торта:

200-250 г сливок 33-36%;

1-2 ст. л. сахарной пудры;

темный шоколад, орехи.

Для начала взбейте яйца с сахаром и солью в пышную светлую массу в течение 10-12 минут. Добавьте сухие ингредиенты и осторожно перемешайте. Влейте растопленное сливочное масло и перемешайте.

Выложите тесто на противень, застеленный пергаментом, разровняйте и выпекайте 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Вырежьте окружность на бисквиты по диаметру миски. Остальное тесто нарежьте кубиками.

Миску с круглым донышком застелите пленкой. Взбейте сливки с пудрой и ванилью. Добавьте сметану.

Кубики бисквита погружайте в крем и складывайте в миску, перекладывая вишней, кусочками ананаса и орехами. Сверху выложите бисквитный круг. Закройте пленкой и поставьте в холодильник на ночь.

Затем осторожно переложите на тарелку, как пасочку. Обмажьте торт взбитыми сливками. Полейте растопленным шоколадом и посыпьте орехами.

Также вы можете приготовить классический торт Захер.