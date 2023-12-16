Найсмачніший десерт: рецепт торта "Панчо"

Способом приготування цього популярного десерту поділилась український блогер.

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Торт "Панчо" це надбання вже сучасної кулінарії, коли у магазинах з'явились консервовані ананаси і стали доступними для будь-кого. Це надзвичайно простий рецепт, адже тут не треба формувати багатошаровий торт і слідкувати, щоб крем не потік і не зіпсував парадний вид.

Рецептом поділилась українська кулінарна блогерка Тетяна Юшина. За її словами, цей торт не залишає байдужим нікого.

Торт "Панчо"

Інгредієнти:

Для тіста:

6 яєць;

200 г цукру;

100 г борошна;

30 г какао;

0,5 ч. л. розпушувача;

60-80 г вершкового масла, розтопити.

Для крему:

400 г вершків 33-36%;

300 г сметани 25-30%;

120 г цукрової пудри;

1 ч. л. ванільного цукру або екстракту ванілі.

Для начинки:

300 г консервованого ананаса;

200 г замороженої або консервованої вишні;

50 г волоських горіхів.

Для покриття торта:

200-250 г вершків 33-36%;

1-2 ст. л. цукрової пудри;

темний шоколад, горіхи.

Для початку збийте яйця з цукром і сіллю в пишну світлу масу протягом 10-12 хвилин. Додайте сухі інгредієнти та обережно перемішайте. Влийте розтоплене вершкове масло і перемішайте.

Викладіть тісто на деко, застелене пергаментом, розрівняйте і випікайте 15-20 хвилин при температурі 180 градусів.

Виріжте окружність на бісквіти по діаметру миски. Інше тісто наріжте кубиками.

Миску з круглим денцем застеліть плівкою. Збийте вершки з пудрою і ваніллю. Додайте сметану.

Кубики бісквіта занурюйте у крем і складайте у миску, перекладаючи вишнею, шматочками ананаса і горіхами. Зверху викладіть бісквітний круг. Закрийте плівкою та поставте в холодильник на ніч.

Потім обережно перекладіть на тарілку, як пасочку. Обмажте торт збитими вершками. Полийте розтопленим шоколадом та посипте горіхами.

Також ви можете приготувати класичний торт Захер.