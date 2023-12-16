Найсмачніший десерт: рецепт торта "Панчо"
Способом приготування цього популярного десерту поділилась український блогер.
Торт "Панчо" це надбання вже сучасної кулінарії, коли у магазинах з'явились консервовані ананаси і стали доступними для будь-кого. Це надзвичайно простий рецепт, адже тут не треба формувати багатошаровий торт і слідкувати, щоб крем не потік і не зіпсував парадний вид.
Рецептом поділилась українська кулінарна блогерка Тетяна Юшина. За її словами, цей торт не залишає байдужим нікого.
Торт "Панчо"
Інгредієнти:
Для тіста:
- 6 яєць;
- 200 г цукру;
- 100 г борошна;
- 30 г какао;
- 0,5 ч. л. розпушувача;
- 60-80 г вершкового масла, розтопити.
Для крему:
- 400 г вершків 33-36%;
- 300 г сметани 25-30%;
- 120 г цукрової пудри;
- 1 ч. л. ванільного цукру або екстракту ванілі.
Для начинки:
- 300 г консервованого ананаса;
- 200 г замороженої або консервованої вишні;
- 50 г волоських горіхів.
Для покриття торта:
- 200-250 г вершків 33-36%;
- 1-2 ст. л. цукрової пудри;
- темний шоколад, горіхи.
Для початку збийте яйця з цукром і сіллю в пишну світлу масу протягом 10-12 хвилин. Додайте сухі інгредієнти та обережно перемішайте. Влийте розтоплене вершкове масло і перемішайте.
Викладіть тісто на деко, застелене пергаментом, розрівняйте і випікайте 15-20 хвилин при температурі 180 градусів.
Виріжте окружність на бісквіти по діаметру миски. Інше тісто наріжте кубиками.
Миску з круглим денцем застеліть плівкою. Збийте вершки з пудрою і ваніллю. Додайте сметану.
Кубики бісквіта занурюйте у крем і складайте у миску, перекладаючи вишнею, шматочками ананаса і горіхами. Зверху викладіть бісквітний круг. Закрийте плівкою та поставте в холодильник на ніч.
Потім обережно перекладіть на тарілку, як пасочку. Обмажте торт збитими вершками. Полийте розтопленим шоколадом та посипте горіхами.
Також ви можете приготувати класичний торт Захер.